印尼阿貢火山噴發　影響峇里島至少9航班

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)印尼度假勝地峇里島的阿貢火山,昨(24)日晚噴發近5分鐘,火山灰瀰漫島嶼南方區域。厚重的火山灰至少落在9座村莊裡。

美聯社報導,峇里島機場取消5架航班,另有4架原定飛往峇里島的航班,被迫飛往其他地區降落。

印尼國家災害應變總署(national disaster agency)表示,阿貢火山昨晚噴發長達4分30秒,噴出的熔岩和石塊遍布火山口方圓3公里的範圍。

阿貢火山 (Mount Agung volcano)曾在1963年大爆發,休眠半世紀之後,在2017年又開始活躍。

May 24, 2019 ~ Mount Agung Eruption from VolcanoYT. #agung #volcano #eruption #bali #indonesia

VolcanoYT:https://t.co/ZPhT8MEx2A

This clip is taken from a new camera owned and operated by VolcanoYT. pic.twitter.com/ggDvIVkAhd