台灣24日起開放同婚登記,國外媒體同步關注。美國知名節目主持人艾倫也在推特送上祝福,並指出台灣是亞洲第一個同婚合法化的國家。

艾倫狄珍妮絲(Ellen DeGeneres)出櫃多年,與妻子波夏德羅西(Portia de Rossi)在2008年結婚。艾倫長年關注同志權益,因邀請過左左右右、馮羿等人登上「艾倫秀」表演,在台灣具有相當知名度。

艾倫23日(美國時間)轉推網路媒體BuzzFeed報導,她說台灣是亞洲第一個同婚合法化的國家,我們該慶祝邁往正確方向的每一步。

文章貼出後,許多網友回應表示贊同,更有台灣網友回覆表示為自己的國家感到驕傲,並感謝艾倫向全世界分享台灣同婚合法化。

Taiwan is now the first Asian country to allow marriage equality. Let’s celebrate every step in the right direction. https://t.co/RXLarW5TJO