移民署防制簽證詐欺會報 18位外國移民聯絡官響應

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）內政部移民署於97年起，與多個國家駐臺辦事處合作，輪流主辦「防制簽證詐欺工作會報（Anti-fraud Meeting）」，各國分享國際間人蛇偷渡趨勢及偽變造旅行證件手法，在汲取外國查緝經驗、提升我國國境安全能量之餘，亦可促進我國與外國友好情誼。

本屆會報由內政部移民署於5月13日在長榮航空公司訓練大樓辦理，此次特別邀請與會的各國移民聯絡官參訪連續3年受全球航空業權威調查機構SKYTRAX評比為全球十大航空公司的長榮航空，認識本土航空公司對於機師及空服員所規劃嚴格訓練，及對於飛航安全的高規格要求，彰顯其「飛航安全快捷、服務親切週到、經營有效創新」經營理念，隨後便於長榮航空公司會議室展開本屆工作會報。

此次除了主辦單位內政部移民署外，參與的外國機構包含美國在臺協會、美國駐香港總領事館、加拿大駐香港總領事館、英國駐北京總領事館、英國駐廣州總領事館、德國在臺協會、荷蘭貿易暨投資辦事處、荷蘭駐廣州總領事館、法國在臺協會、法國駐香港總領事館、以色列駐臺北經濟文化辦事處、義大利經濟貿易文化推廣辦事處、澳洲駐香港總領事館及日本臺灣交流協會等，總計18位外國移民聯絡官。