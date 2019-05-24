憂心氣候變遷 賴清德提3大訴求盼政府正視極端天氣

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）前行政院長賴清德今（24）日下午出席「響應524全球氣候行動」活動時表示，面對氣候異常變遷，台灣政府應該檢討氣候政策，並加強台灣的韌性，尤其在防災能量上需要提升，務實積極面對和預防天災。

隨著全球暖化問題越趨嚴重，台灣健康空氣行動聯盟、台灣環境保護聯盟等環保團體今（24）日下午在立法院前舉行「響應524全球氣候行動」台北場次緊急遊行。前行政院長賴清德也到場參加，並支持活動訴求。

賴清德表示，目前國家減碳計畫，是十年前提出來的，2030減20%，2050年前減一半，很多人都說可能做不到了，這也和國際希望的控制在1.5度下，2050年做到零碳，有不小的差距。而面對氣候變遷、能源政策、空氣污染等議題。

如果他有機會為國家效力，面對氣候變遷、能源政策、空氣污染等議題，召開國是會議，以大辯論的方式，到各地去，一場一場的說明，喚起國人的了解和支持。

賴清德進一步指出，未來幾十年內，台灣勢必會受到極端天氣的衝擊，暴雨會越來越強、夏天越來越熱、颱風越來越強，以前的建設思維要調整，從思考如何建設不淹水，轉成打造不怕淹水的環境，遇到災害發生時，能夠儘早的復原，國家建設面對氣候變遷的思維改變，強化台灣國土的韌性。

他更呼籲，面對氣候劇烈變遷，台灣防災能量要提升，國家必須要設立「國土安全部」，除了國家安全外，極端天氣與氣候變遷也是國家安全之一，要把防災的思維納入其中，務實積極面對和預防天災。