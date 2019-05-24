主計總處下修今年GDP至2.19% 出口負成長3年首見

主計總處今天發布經濟預測，下修2019年經濟成長率至2.19%，值得注意的是，由於全球景氣趨緩、美中貿易衝突，商品出口年增率為負1.17%，是近3年首次轉呈負成長。

主計總處預測2019年經濟成長率為2.19%，與2月預測值2.27%相比，下修0.08個百分點，主因是全球經貿不確定性升高，以及民間消費不如預期影響所致；主計總處主計長朱澤民表示，經濟現在還算穩，接下來希望「穩中求進」。

主計總處指出，美中貿易談判僵持，持續干擾全球貿易與實體經濟表現，主要國際組織再度調降今年景氣展望，IHS預測今年全球經濟成長率2.8%，低於去年的3.2%，國際貨幣基金（IMF）也預測世界貿易量增速將由2018年的3.8%降至今年的3.4%。

在國際景氣趨緩、經貿不確定性增加的情況下，主計總處也下修2019年商品出口表現，2月預測還微幅成長0.19%，這次商品出口預估值下修至負成長1.17%，為近3年最低。

主計總處主計長朱澤民表示，美中貿易戰可能造成出口減少，但轉單效應及台商回流，對台灣經濟有正面效果；主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰則說，台商回流刺激民間投資、出口的效果有出來，對經濟成長帶來貢獻，否則出口負成長幅度可能更大。

儘管出口受國際情勢影響，表現不佳，主計總處指出，政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」成效逐漸顯現，加上前瞻基礎建設計畫積極執行，有望帶動相關投資，預測2019年民間投資實質成長率達4.48%，不只上修了0.86個百分點，成長率也是6年新高。

朱澤民透露，據5月中旬掌握到的55家台商回台投資的情況，有些廠商去年下半年就已經準備增加投資，提高台灣產能，部分已在台灣設廠的廠商，購買設備後很快地投入生產；這些廠商今年第1季以新台幣計價的資本設備進口值年增40%、出口也成長了30%，顯見台商投資「已經有實績」。

主計總處官員補充，隨著台商回台投資的資料愈來愈多，未來民間投資不排除會繼續上修。

美中貿易戰持續升溫，甚至升級為科技戰，外界憂心台灣經濟成長率「保2」將出現危機；朱澤民表示，雖然經濟預測未將美國可能針對中國3250億美元的輸美商品調高關稅，以及美國制裁華為2大事件納入預測模型，但即便發生，經濟成長率保2應無問題。