台北國泰萬怡酒店 6/1推夏日冰淇淋沁飲、沁夏雞尾酒

台灣，台北，2019年05月24日 – 夏日烈陽高照，來杯沁涼飲料，消消暑氣！台北國泰萬怡酒店6月1日至8月31日分別在大廳酒吧與Drift Lounge Bar推出夏日沁涼飲品，大廳酒吧以冰淇淋為主題，推出「盛夏莓語」、「綠野仙蹤」、「阿法卡多」等三款不同風味的夏日冰淇淋沁飲；14樓Drift Bar 推出三款涼爽沁夏雞尾酒，在忙碌的一天後，輕鬆享受晚間時光。

大廳酒吧(1樓)以Häagen-Dazs冰淇淋推出三款夏日冰淇淋沁飲，充滿粉紅氣息的「盛夏莓語」，以氣泡水為底、新鮮草莓、檸檬、點綴上草莓冰淇淋，微微酸甜冰淇淋氣泡飲，讓人心情也輕盈起來！

讓眼睛為之清新的「綠野仙蹤」，特別選用兩款抹茶粉、抹茶冰淇淋、再點綴奶泡，獨特的滑潤口感與抹茶香氣，讓人一掃夏日的煩悶，杯上搭配的餅乾與蜜紅豆，可以單吃或者加到飲品中，瞬間變化出另一種風味的飲品，令人驚喜！

另一款經典的「阿法卡多」是以香草冰淇淋為底，淋上義式濃縮咖啡，濃郁咖啡中帶著冰淇淋的香香甜，是讓人忍不住想要再來一杯的經典風味，大廳酒吧(1樓)夏日冰淇淋沁飲「盛夏莓語」、「綠野仙蹤」、「阿法卡多」每杯NT$280+10%，營業時間11:30-21:00。

擁有205坪戶外露臺的Drift Lounge Bar(14樓)，推出沁夏雞尾酒，「Deep Violet」以泡過綠茶的伏特加為基底，調入黑醋栗茴香酒、Thomas Henry通寧水、薑汁汽水，呈現優雅的紫色風采，在夜色中格外浪漫；「Bittersweet」以琴酒、通寧水、些許新鮮奇異果汁，口感細緻帶點酸甜滋味。

以白蘭地為基底的「Father, I have sinned」搭配蘭姆酒、君度橙酒、薑汁汽水，細細啜飲，醇厚口感會呈現漸層的風味。Drift Lounge Bar 沁夏雞尾酒每款 NT$400+10%，營業時間18:00-24:00(週五至週六營業至01:00)，相關資訊可至臉書查詢。 台北國泰萬怡酒店(02)77503399，台北市民生東路三段6號。