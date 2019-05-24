國際當紅歌手Mikey Bustos 搭檔女神阿喜演出臺北觀光新曲

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）菲律賓裔加拿大籍雙棲歌手Mikey Bustos 再次來台開唱，擔任臺北市政府觀光傳播局嘉賓，與女神阿喜搭配演出臺式戲曲古調「七字仔」結合西洋RAP搭配Undiscovered Taipei臺北觀光主題曲。

根據臺北市政府觀光傳播局指出，自去(107)年邀請Mikey Bustos來到臺北旅遊，翻唱臺北世大運主題曲搭配英文詞唱出〈My New Crushie〉創下超過百萬的驚人點閱率後，今年決定再次邀請Bustos來到臺北，以臺式戲曲古調「七字仔」結合西洋RAP搭配Undiscovered Taipei臺北觀光主題曲，呼應本首曲目精神，用新舊融合角度創作本次全新曲目並特地來臺北拍攝MV，帶領大家探索不一樣的臺北。

近年東南亞來臺自由行旅客人數持續增加，2018年來臺菲律賓旅客較2017年成長44%，為東南亞各居住地來臺旅客中成長幅度最高。為趁勝追擊，今年臺北市觀光傳播局強打重遊客，同時精準聚焦菲律賓旅客喜愛的便利旅遊與美食美景行程，以「你所未見台北」為概念打造全新主題遊程，透過再次邀請國際知名歌手Bustos重遊臺北，持續開拓菲律賓市場。

因菲律賓旅客喜愛親身體驗、透過社群平台分享照片的旅遊特性，觀傳局針對菲律賓自由行遊客推薦臺北熱門IG打卡景點，包含新舊臺北城市建築、世界級認證美食、新型態文創景點及話題美食餐廳等，要讓菲律賓旅客在臺北怎麼玩也玩不膩！