舞蹈空間「勥」歡慶30週年！意識劇場跨界探親子教養、媒體亂象

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）舞蹈空間歡慶30週年以「勥」為題帶來系列演出，其中，意識劇場的三部作品探討親子教養問題、媒體現象、以及編舞家受傷後的心路歷程，將於25日舞蹈空間登場。

舞蹈空間歡慶30週年舉辦「勥」系列演出，邀請舞者強力回娘家帶來精彩演出，共從三大主題出發，分別為「親子劇場」、「物件劇場」、「意識劇場」，演出或獨舞、群舞，跨界使用不同媒材探討社會現象。

舞蹈空間的藝術總監平珩表示，這些演出為小劇場中史詩級的製作。

由此可見其不受限於場地規模，編舞者以及舞蹈家團隊依舊用心創作，帶來讓人眼睛為之一亮的作品。

意識劇場將於25日登場，即將帶來三場演出，分別為探討如何拿捏教導孩子講真話還謊言的「跟你說真的」、獨舞「Wendy」為編舞者受傷開刀後經歷復健期產生的靈感、以及「偽實象限」演繹當今社會受媒體操弄的現象。

「跟你說真的」由鄭伊雯擔任編舞家，邀請3位新銳舞者藉由快問快答，唱歌，舞蹈探討說謊背後心理因素。

「跟你說真的」伴隨輕快明亮的節奏，藉著幽默的對答漸漸剖入人心，當開始追問起「最近說過的謊是什麼？」、「說謊的感覺為何？」、「為什麼要說謊？」等犀利問題，讓觀眾難以忽視內心感受，進而去思考人際關係。

鄭伊雯於先前受訪時表示，自從自己當上媽媽後，開始在拿捏該如何教導小孩，該說真話還是說謊話。雖然希望小孩說真話，但有時候又好像不太恰當。

此外，獲文化部補助的「偽實象限」，由黃于芬擔任編舞，使用跨媒材物件與舞者互動，穿插切換不同場景，象徵當今社會受媒體報導不實新聞操弄的亂象。

舞蹈空間表示，今日蘭陽女中及桃園高中舞蹈班百位師生齊聚舞蹈空間，已於早上10點舉行舞者甄選活動，將挑選出7位優秀舞者入團。



「偽實象限」演出片段（圖/台灣英文新聞Lyla）