2019新北創客季 魔法校園MAKER挑戰賽

2019新北創客季「Magic Campus魔法校園MAKER挑戰賽」於今(24) 日在鶯歌國中舉行頒獎典禮。來自新北市29個參賽隊伍( 小學組18隊，中學組11隊)，在現場資源有限， 且教師不得參與討論及指導下，運用各種媒材、結合各領域知識， 由團隊創意設計可改變校園及教室環境之作品。

此次競賽主題聚焦於學生校園日常生活問題， 並融入STEAM領域知識，賽前各參賽隊伍選定題材後， 比賽期間不得外出，須在有限時間內完成競賽主題。 藉此培養學生透過觀察、探索及發覺校園中所需要的各式各樣問題， 並利用手邊的工具、材料及創意，把校園改造為創客自造樂園。

本次各校以空氣汙染、閱讀教育、環境清潔、 無障礙空間等主題發揮，其中，泰山國小因常有人在走廊上奔跑， 特別使用感應器設計富有正義感的機器戰警， 當偵測到走廊有人快速通過，就會高舉雙臂大聲提醒「 走廊樓梯不奔跑」； 中港國小MAKER綠巨人團隊想到廁所常常有人尿出小便斗外， 於是結合scratch和虛擬鍵盤， 用水溶液導電當作觸動開關開發出「滴水不漏-智慧廁所防滴系統」 ，期待能夠改善廁所環境；安康高中「AN KANG Robotics Maker」團隊， 觀察到校園內的垃圾桶裡沒壓扁的鋁罐很佔空間， 使用馬達結合紅外線感應設計自動化壓縮鋁罐機， 更設計超音波防呆裝置，讓機器更人性化。

教育局表示，新北創客精神是「想得出來，做得出來」，以「實作」 、「創意」、「整合」及「自學」做為創客教育理念， 透過校校有創客， 讓課程與教學促進學生重視生活的能力與務實的態度， 培養學生溝通合作、獨立自主。 活動也鼓勵學生創意發想解決身邊的問題，發揮團隊合作精神。

新北市5月31日至6月1日將於新莊體育館辦理「創客魔法市集」 及「魔法盃滑車大賽」，現場有師生大型創作體驗（如噴火龍. 大彈珠檯等）、DIY課程體驗區及觀賞滑車競賽及廢材小車競賽， 更有52攤精彩好玩的創客體驗攤位，闖關成功還可兌換精美禮物。 相關活動詳情請搜尋「新北創客漾」網站及臉書「新北創客漾」 粉絲團。