慢飛天使的成長記錄《謝謝你是我的孩子》府中15特映

《謝謝你是我的孩子》劇照。（照片來源：新北市政府文化局）
在臺灣每15個孩子中，就有一位是發展遲緩兒，也就是我們俗稱的慢飛天使。新北市政府文化局今(24)日在府中15紀錄片放映院舉辦《謝謝你是我的孩子》特映會，邀請導演徐靖倫及慢飛家庭媽媽陳姵潔，共同分享拍攝本片與陪伴早療的心路歷程。本片歷時三年拍攝，記錄兩個慢飛天使家庭生活，以及伊甸社會福利基金會推動遲緩兒早期療育的故事。文化局文化發展科呂佳玲專員、伊甸資源發展處張炎玉處長今日也與會出席。
文化局呂佳玲專員表示，府中15從民國百年創立迄今，即將邁向第八年，是全國首座以推廣動畫、紀錄片為主題定位的館舍，入館人次超過140萬人。這次很高興邀請伊甸慢飛天使紀錄片來到府中15，在全國0到6歲發展遲緩兒童中，新北市就有1萬1,900多名，孩子的成長有99個關卡，宣導此議題的任務刻不容緩，只要及早療育就能避免憾事，影片也讓我們看到母親照護小孩為母則強的感動。伊甸張炎玉處長表示，伊甸推動早療服務已有25年，很感謝新北市文化局的邀請共同推廣本片，讓早療議題被更多人關注及看見，一起了解慢飛天使家庭的成長歷程與感動。
導演徐靖倫表示，當初拍攝本片是想喚起大家對此議題的關注及了解，忠實呈現慢飛天使如何接受早療及帶來成長的進步，也想讓大家看見慢飛家庭的改變與遭遇的課題。主角之一「傳勝」媽媽姵潔分享了自己與孩子共同成長的歷程，表示當初為了替孩子製作早療教具，才開啟了對藝術創作的熱情、進而開始手作事業。她鼓勵媽媽們不要困住自己，相信自己也相信孩子，便能一起前進。
《謝謝你是我的孩子》呈現了「小熊」與「傳勝」這兩位慢飛天使的早療路程，導演以溫暖但不煽情的角度，忠實記錄小朋友從伸展困難到能自己上下樓梯，從害羞不擅交流到開口歌唱的成長，同時也關注作為照顧者，爸爸媽媽的感受與蛻變。透過真實記錄早療過程的點滴，喚起社會大眾對於早療及慢飛天使更多元的支持，只要及早診斷及療育，就能透過醫療、復健、教育、社福的介入，減少孩子發展的障礙，趕上成長的里程碑。
照片來源：新北市政府文化局