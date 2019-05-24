慢飛天使的成長記錄《謝謝你是我的孩子》府中15特映

在臺灣每15個孩子中，就有一位是發展遲緩兒， 也就是我們俗稱的慢飛天使。新北市政府文化局今(24)日在府中 15紀錄片放映院舉辦《謝謝你是我的孩子》特映會， 邀請導演徐靖倫及慢飛家庭媽媽陳姵潔， 共同分享拍攝本片與陪伴早療的心路歷程。本片歷時三年拍攝， 記錄兩個慢飛天使家庭生活， 以及伊甸社會福利基金會推動遲緩兒早期療育的故事。文化局文化發 展科呂佳玲專員、伊甸資源發展處張炎玉處長今日也與會出席。

文化局呂佳玲專員表示，府中15從民國百年創立迄今， 即將邁向第八年，是全國首座以推廣動畫、 紀錄片為主題定位的館舍，入館人次超過140萬人。 這次很高興邀請伊甸慢飛天使紀錄片來到府中15，在全國0到6歲 發展遲緩兒童中，新北市就有1萬1,900多名，孩子的成長有9 9個關卡，宣導此議題的任務刻不容緩， 只要及早療育就能避免憾事， 影片也讓我們看到母親照護小孩為母則強的感動。 伊甸張炎玉處長表示，伊甸推動早療服務已有25年， 很感謝新北市文化局的邀請共同推廣本片， 讓早療議題被更多人關注及看見， 一起了解慢飛天使家庭的成長歷程與感動。

導演徐靖倫表示， 當初拍攝本片是想喚起大家對此議題的關注及了解， 忠實呈現慢飛天使如何接受早療及帶來成長的進步， 也想讓大家看見慢飛家庭的改變與遭遇的課題。主角之一「傳勝」 媽媽姵潔分享了自己與孩子共同成長的歷程， 表示當初為了替孩子製作早療教具，才開啟了對藝術創作的熱情、 進而開始手作事業。她鼓勵媽媽們不要困住自己， 相信自己也相信孩子，便能一起前進。

《謝謝你是我的孩子》呈現了「小熊」與「傳勝」 這兩位慢飛天使的早療路程，導演以溫暖但不煽情的角度， 忠實記錄小朋友從伸展困難到能自己上下樓梯， 從害羞不擅交流到開口歌唱的成長，同時也關注作為照顧者， 爸爸媽媽的感受與蛻變。透過真實記錄早療過程的點滴， 喚起社會大眾對於早療及慢飛天使更多元的支持， 只要及早診斷及療育，就能透過醫療、復健、教育、社福的介入， 減少孩子發展的障礙，趕上成長的里程碑。

照片來源：新北市政府文化局