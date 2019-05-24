新北百萬冠軍茶 108年春茶隆重登場

新北市連續蟬聯8屆全國冠軍的殊榮， 更譽為全國的好茶之鄉，今(24)日記者會現場，邀請大家來新北坪林-包種茶的故鄉， 品好茗、遊歷茶鄉訪秘境。並於6月1、2、8、9連續2個周末邀 請民眾闔家大小一起來坪林，6月1日也將於坪林進行百萬冠軍茶拍 賣，為農友的辛勞打氣，邀請民眾來坪林品茶食、呷茶、 欣賞各式表演，一同細品新北包種茶的美好滋味。

農業局表示，新北市茶葉生產面積750公頃，年產量400噸， 產值約11億元，不僅是包種茶發源地，也是最大包種茶產區， 產量、品質、技術，皆為全國之冠，至今已連續8屆奪得全國部分發 酵茶製茶技術競賽冠軍，其中6屆冠軍就來自坪林，因此今年特別規 劃在6月1日舉辦「百萬冠軍茶拍賣」來拍賣10斤的特等茶， 給在地的茶農更大的鼓勵，同時為了吸引大家來茶鄉旅遊， 也製作了一幅6大主題「冠軍茶鄉旅遊地圖」， 邀請民眾能帶著旅遊地圖一同來坪林探訪茶鄉的故事。 今年也首次舉辦創意茶席比賽，邀請各地的茶藝愛好者， 用創意茶席發揮創意，勇奪高額12,000元獎金， 目前各類遊程及茶席比賽持續報名中， 歡迎大家上新北好茶官網報名。

今日特地邀請坪林在地知名茶點業者「德志茶園」帥哥青農鐘晨睿， 結合在地生態的環境優良指標-翡翠樹蛙，開發出一款茶蛙粿， 將坪林的包種茶加入粿中，展現出深邃的綠色，製作出造型的茶粿， 是款在地相當受歡迎的茶食，只有來坪林德志茶園才吃的到。

為讓民眾細細體驗坪林之美，安排了「來去農家Do一日-樂活坪林 遊茶鄉」、「一日農夫體驗營」、「水岸茶席」、「河岸市集」、 並與在地的地方創生團隊，規劃水岸、老街一系列精彩活動， 將在地特色融入。在春茶上市之時，來坪林有喝、有玩又有拿， 歡迎闔家來走訪坪林。6月22、23日也舉辦消費地展售會， 新北好茶進軍台北市，在捷運善導寺旁的希望廣場也都買的到。 更多活動詳情可於農業局網站查詢(https://www. agriculture.ntpc.gov.tw/cht/ index.php?)。