侯友宜：2年投入5億，提升40萬學生未來競爭力

新北市教育局今(24)日於三重區明志國中辦理「 新北智慧教室‧把學習變簡單了」宣示記者會，市長侯友宜於現場宣 示，新北將於2年投入5億元經費，推動「校校智慧學習」， 同時建置全國最多的10,600間智慧教室， 提升新北40萬學生資訊素養及未來競爭力。

侯友宜市長表示，新北向來以「智能城市」為目標， 從106年至107年已經投入3億元改善學校網路建設， 讓教師可以順暢的運用無線網路進行教學。未來2年， 我們加碼投入5億元，把新北所有學校的每一間教室都智慧化， 不論是在硬體上（平板電腦、大尺寸螢幕）或是軟體上（ 學生學習紀錄及教師備課軟體）都進行升級，達成「教室無邊界， 學習無國界」目標。

今日活動在侯友宜市長以及多位產官學界貴賓共同見證下，用語音辨 識啟動明志國中師生自製的AI機器人「酷寶」( codingBot)燈光秀展開，緊接著由新北市國中科技領域輔 導團專任輔導員范梅英老師，率先運用智慧教室設備進行「 我的酷寶機器人」公開授課，市長及貴賓也共同入班觀課，老師以「 一鍵」啟用教學設備，並帶領同學分組討論AI對未來生活的影響， 分組討論結果透過平板即時投影到教室內大屏， 讓師生可以即時互動並創新教學，現場觀課老師都驚呼連連，展現智 慧學習的無限可能。

教育局將於109年前完成全市學校， 校校有大尺寸螢幕及30台以上平板電腦，全市1萬600班教室， 班班建置影音整合控制器， 讓老師使用一個按鍵即可開啟教室內所有教學設備進行教學。另外， 教育局也將運用親師生平台紀錄學生學習歷程，建立個人-學校- 局端三層次數據分析儀表板，運用大數據掌握教學及學習趨勢。

今年度新北市11所智慧教室示範學校(8所國小：中正、長坑、 明志、板橋、金龍、頂溪、瑞芳、鳯鳴；3所國中：明志、崇林、 正德)，將於本週起陸續於校內智慧教室進行教師公開授課， 呈現教師運用新興科技設備融入各領域教學的成果。