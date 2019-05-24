臺灣企銀贊助第七家「銀髮樂齡學堂」熱鬧揭牌

臺灣近年已邁入高齡化社會，許多鄉鎮人口老化嚴重， 青壯年外移謀出路，加上出生率驟降，許多偏鄉地區逐漸凋零， 生活基本設施及功能難以維持營運，有鑑於此，臺灣企銀秉持愛與關懷的企業精神，配合政府長照政策， 持續積極推動銀髮照護， 透過協助偏鄉或資源缺乏之高齡化社區共同設立「銀髮樂齡學堂」， 造福當地高齡長者，以地方創生為終極目標，發揮公益互助之精神， 善盡企業社會責任。

迄今該行已陸續贊助高雄市旗山區、花蓮市、苗栗縣三義鄉、 嘉義縣布袋鎮、金門縣烈嶼鄉及南投縣中寮鄉設立六家「 銀髮樂齡學堂」。108年5月24日，由該行贊助的第7家社區照顧關懷據點-雲林縣水林鄉瓊埔社區發展協會「 銀髮樂齡學堂」，在臺灣企銀黃博怡董事長、 各界代表及社區長者們見證下熱鬧揭牌，提升社區長者共學、共餐、送餐、日間生活照顧及健康促進活動等服務品質， 讓在地長者均能獲得完善及妥適的照顧服務， 打造健康快樂在地安老的社區生活。

瓊埔社區共303戶，居住人口數約764人，而65歲以上長輩人 數達230人，比例為30.1﹪，屬高齡化偏鄉社區， 人口老化極為嚴重，且青壯年大多外出打拼，致年長者多為獨居，該地區目前已被國發會列為人口銳減嚴重地區，預估至2 050年人口將銳減45.7﹪，鑑於該地區各項資源貧乏， 為改善社區長者之服務品質，落實社區照護銀髮族之理念，於民國82年成立社區照顧關懷據點，並於民國106 年設立長青食堂，每週一至週五提供社區長輩及50歲以上身障人士 共食及送餐服務，為提升關懷照顧品質，於民國107年成立長照2.0 C級巷弄長照站，每週一至週五安排照服員提供社區長者量血壓、 熱敷、按摩及健康諮詢服務，建立社區照顧之互助精神，營造永續、健康及友善之社區環境。

鑑於協會經費短絀，廚房、儲藏室、 辦公室及活動空間等硬體設備已損壞老舊，亟需各界援助， 臺灣企銀以專案方式贊助協會相關經費，添購大型冷藏設備、 廚房置物櫃、辦公設備、健康器材及食材費補助，黃博怡董事長表示， 此次前進雲林，讓該社區受益的長者人數一年將可達16,932人 次，受益的獨居及弱勢者人數一年可達5,229人次，為落實社區照顧的理念， 運用在地的志工發揮其志願服務的精神，建構社區互助系統， 使長輩能在己身所處的社區獲得關懷與照顧， 更希望持續透過偏鄉地區銀髮樂齡學堂的成立，期達拋磚引玉，激起社會迴響。

目前臺灣企銀已將扶持中小企業成長及落實扶助銀髮族照顧關懷活動 視為長期發展願景，並獲得眾多中小企業主認同。該行所發行之「 銀色之愛信用卡」，持卡人每次交易成功後，捐贈刷卡金額的0.3%作為公益基金， 專款專用於各社區「銀髮樂齡學堂」相關贊助經費， 以協助弱勢銀髮族群，號召更多人投身公益， 讓臺灣多一分愛與溫暖的力量，並與各界攜手共創美好社會。