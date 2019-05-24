台北美福　義大利主廚Massimo Picci的「家鄉分享餐」上桌囉

全世界美食不勝枚舉，義大利的餐點屢屢獲得全球民眾的青睞獲得冠軍頭銜。來自義大利的台北美福大飯店西餐總主廚Massimo Picci，領著家傳的料理技藝到台灣，結合分享共食的概念，於GMT義大利餐廳推出「義式家鄉分享餐」，洋溢托斯卡尼風味，以紅酒、番茄及辣椒為基礎的「托斯卡尼燉海鮮」(CACCIUCCO)，工序繁複需細心燉煮的「紅酒慢燉小牛膝佐玉米糕及黑松露」(OSSO BUCO)，以鮮美龍蝦搭配悉心揉稔的手工義大利麵所製成的「龍蝦番茄手工細麵」，還有融合蔬果酸甜味的「義式蔬菜湯」(MINESTRONE)及濃醇香的「黑松露牛肝蕈菇濃湯」等共12道式的分享餐點，每套NT$9,999+10%，適合三五好友或小家庭分食共享，於靜謐優雅的餐廳，感受溫暖入心的義式家鄉味。

除了推出分享餐外，另針對週一至週五午間推出「義式牛排特餐」，每套NT$1,080+10%，可品嚐美福嚴選的美國肋眼牛排，搭配新鮮出爐的手作麵包、義式沙拉、主廚細心燉煮的湯品，以及精緻甜點與香醇咖啡，悠然享受午餐時光。

6月1日至6月24日同步於台北美福Instagram 或Facebook舉辦「我與義大利的距離」人氣王活動，上傳與GMT義大利餐廳的照片或影片並完成指定步驟，按讚數最多者有機會獲得價值NT$9,999的「GMT義式家鄉分享餐」等獎項。詳情及訂位請洽02-7722-3396 GMT義大利餐廳。