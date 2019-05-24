遏止假新聞 立院通過「食安法」與「傳染病防治法」違者重罰

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）科技的進步帶來諸多便利，然而卻同時衍出許多「假訊息」，影響民眾生活。立法院今(24)日三讀通過增訂「行政院版本之食品安全衛生管理法」與「傳染病防治法」部分條文修正草案，用以阻絕謠言或不實訊息散播造成無可回復之損害。

衛生福利部表示，有鑑於食品安全的資訊屬民生重要議題，其正確性至為重要，若有針對食品安全之謠言或不實訊息以任何方式散播，皆會造成民眾大規模之恐慌並危害公共安全。因此增訂食安法第46條之1，針對散播有關食品安全的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣100萬元以下罰金的規定，以彰顯政府防制假訊息危害，維繫國家社會安定的決心。

此外，立法院會也三讀通過「傳染病防治法」部分條文修正草案，未來違法散布流行疫情謠言或不實訊息，且足以對公眾或他人產生損害，罰金上限將從現行新台幣50萬元調高至300萬元。

疾病管制署表示，隨著通訊技術的進步，現今資訊流通速度快，謠言或不實訊息所產生的影響亦隨之提升，鑑於傳染病流行疫情等資訊的正確性，影響民眾生活及公共安全甚鉅，一旦出現謠言或不實訊息的散播，將會嚴重影響國人社交生活及社會安寧，並造成民眾恐慌及危害公共安全，因此藉由修正「傳染病防治法」部分條文，提高裁罰額度，以遏止謠言或不實訊息的傳播。

本(5)月7日，立法院三讀修正通過7項「災害防救法第41條條文」修正草案明定，明知災害不實訊息卻通報者，可處30萬以上50萬元以下罰金。若散播有關災害的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或100萬元以下罰金；若散布假消息致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑、致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。