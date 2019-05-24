理想大地旅展優惠 強打暑假夜間活動

暑假即將來臨，當家長的還在煩惱要帶家中寶貝到哪玩的瘋嗎? 不少民眾已在計畫暑假出遊，花東地區更是夏日出遊首選，2019高雄國際旅展(KTF)即將在本週五(5/24)於高雄展覽館盛大舉行，花蓮知名五星級飯店理想大地渡假飯店，以其多樣化的親子遊程活動，近年來已成為家庭出遊首選，今年暑假更推出夜間生態導覽、夜間觀星和夜間草原電影院，讓炎熱的花蓮夏日，除了白天精彩活動外，晚上還能享受到清涼微風的愜意渡假，今年暑假來理想大地，不怕你來玩，就怕你玩不完。

今年旅展理想大地將持續推出一泊一食、一泊二食、三天兩夜等多樣化的熱銷住宿禮券，暑假前最後一檔旅展更強打親子優惠，暑假前持住宿禮券入住，可再享四重驚喜好康：

一、免費招待乙位不佔床7-12歲兒童，包含早餐、遊艇搭乘和花蓮車站接駁。

二、旺假日加價砍半對折優惠。

三、同房付費加人，免費升等豪華客房兩床房型。

四、履約效期內當月壽星入住再免費升等21坪尊榮等級套房房型。

高雄旅展期間(5/24-5/27)展場現場更加碼購買住宿禮券就送明星伴手禮-西班牙蜂巢糕，購買三天兩夜住宿禮券再加贈500元現金禮券，讓暑假入住不僅能享受到親子共遊的清涼泳池、魔法氣球、彩繪花蓮石，還能欣賞到傳統阿美族木鼓為節奏的原聲演唱和最具特色的西班牙圓舞曲等藝術表演。

無法親赴展場的民眾，理想大地線上旅展也同時開放訂購，更同步享有展場優惠價格與四重驚喜好康，住宿禮券每張$5,200起，即日起至5/28，計畫出遊民眾可趁這波優惠搶先體驗暑假精彩活動。

近年綠色旅遊蔚為一股風潮， 連續兩年獲選為台灣最美飯店的的理想大地，園區擁有國內最長人工運河，2.2公里的蜿蜒河道，白天搭乘遊艇傾聽蟲鳴鳥叫的綠色漫遊，夜晚感受寧靜河道帶來的愜意風情，絕對是暑假出遊最佳首選之地。