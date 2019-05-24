醫：感染HPV病毒不是女性專利　呼籲男性施打疫苗

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）為了強化民眾對HPV病毒的認知，並破除迷思，台灣癌症基金會於今（24）日舉辦「HPV 8成與你有關」記者會，現場邀請台灣婦產身心醫學會理事長陳保仁醫師以專業醫師角度推廣預防HPV病毒的重要性，陳醫師特別提醒民眾，感染人類乳突病毒(HPV)不是女性的專利，男性有多種癌症的感染與HPV有關，例如陰莖癌、睪丸癌和口腔癌等。

根據美國研究報告，不論男女，人的一生感染人類乳突病毒(HPV)的機率高達80%。HPV病毒不但可能導致台灣女性癌症十大死因排名第七位的子宮頸癌；更可能造成多項癌症及皮膚病。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示：「台灣每天有4位女性被宣告得到子宮頸癌，每5位子宮頸癌前病變，就有一位是20-34歲的女性！癌前病變一旦惡化成子宮頸癌，就有致死的可能。因此呼籲民眾千萬不要忽略HPV 疫苗對於預防多項癌症及皮膚病的重要性，應盡早依照醫囑接種HPV疫苗。」

台灣婦產身心醫學會理事長陳保仁醫師提及，HPV感染力強，只要有親密接觸，即使一生中只有一位性伴侶，仍有5成感染機率。此外，長期免疫力低落也可能增加HPV的感染風險，若長期持續感染，便可能導致多項癌症及皮膚病等疾病的發生。常見的癌症包含外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌、口咽癌、食道癌、呼吸道癌症等；皮膚病變如菜花(尖型濕疣)、皮膚疣、扁平疣等。

陳保仁醫師表示：「性行為是最常見的傳染途徑，但HPV也可能透過接觸皮膚傷口、黏膜或體液而感染；外部生殖器接觸帶有 HPV的物品，包含公共浴池、溫泉、游泳池等場域也可能感染HPV。因此，感染HPV不限於女性、或是性行為較活躍的族群。」

陳保仁醫師再次強調，HPV感染男女皆常見，無分男女均不可輕忽，呼籲男性也應該一同預防HPV，偕同伴侶依照醫囑自費接種 4價或 9價 HPV疫苗，加碼防癌保護。