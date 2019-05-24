金門城隍爺為水獺寶寶命名 5/25臉書全程直播

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台北市立動物園與金門縣金城鎮的「浯島城隍廟」合作，明(25)日上午將舉辦「2019浯島城隍觀光文化季及水獺保育推廣系列活動-水獺寶寶安好名」，並同步臉書直播城隍爺幫兩個多月大的歐亞水獺寶寶取名的過程。

台北市動物園表示，今年3月9日水獺媽媽「金莎」再次誕下了她和「小金」的第三個「愛的結晶」。新成員是個女寶寶，臉夾兩邊肉肉的腮幫子和呆萌的模樣，惹人憐愛。由於這次金莎生的是單胎，出生時的體型就比前一胎的哥哥姊姊「浯優」、「浯綠」大一些。

根據保育員的貼身觀察，新生的寶寶是個性乖乖的女生。這次的育幼，也都是媽媽「金莎」一手包辦。「金莎」是一位嚴格的「虎媽」兼老師，一邊督促小孩學游泳，一邊隨時在旁邊注意著小朋友的安全。但這胎的水獺寳寳游泳技巧稍有不足，常常讓在旁觀察的保育員緊張得冷汗直冒。因此，保育員們貼心的在活動場內增加了許多保護措施，例如降低活動場的水位，或是在水中擺放浮板，讓寳寳練習游泳時能更安全。

▲歐亞水獺。(照片來源：台北市立動物園提供)

北市動物園表示，這回新生小寶寶的命名，是先由金門縣政府、金門國家公園管理處及台北市立動物園分別構思了「青嶼」、「浯茜」及「莎美」這三個頗具意義的名字，在5月25日（六）上午10點30分，再由金門地區最主要的信仰中心之一「浯島城隍廟」主祀神尊「城隍爺」，來為小寳寳祝福，並由三個名字中選出一組命名，歡迎大家準時上動物園粉絲專頁收看直播。同時也請大小朋友一起來預測，城隍爺會幫水獺寶寶選什麼名字，猜對的民眾將有機會把限量的精美紀念品帶回家唷。

5月29日是世界水獺日，目前世界上約有13種水獺，台灣則有歐亞水獺，雖然在台灣本島已有多年沒有野外發現紀錄，而在金門雖仍保有族群，卻一直受到開發、自然棲地縮減、水道被阻隔、污染、路殺等威脅，目前行政院農業委員會保育類野生動物名錄，已將歐亞水獺列為瀕臨絕種野生物種。

歐亞水獺新生寳寳命名緣起