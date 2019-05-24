尊重穆斯林齋戒文化 宜蘭收容所貼心專屬齋戒餐供享用

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）移民署宜蘭收容所為響應及尊重移民工作者的原生文化，同時體現多元文化的核心價值，特別於5月6日至6月5日穆斯林齋戒月期間，將「印尼、布吉納法索、迦納及巴基斯坦等國籍」穆斯林受收容人集中居住於同一寢室，方便其讀經、祈禱及膜拜等活動而不受打擾，地上張貼指引「聖城麥加」方向貼紙。

另外準備齋戒專屬餐點，配合伊斯蘭教古蘭經教義的習俗（在日出後至日沒前不進食），提供參加齋戒者於夜間至深夜時食用，希冀給予最安靜、最貼心的宗教信仰空間。

目前了解所內約有70名信仰穆斯林的受收容人，人數眾多，為表重視，該所更於5月24日結合桃園市中壢區龍崗清真寺長老王艾明及志工們，蒞所舉辦關懷活動，帶領著進行讀經及祈福等儀式，撫慰、淨化他（她）們的心靈，亦藉由精心準備的印尼麵食和過節應景的水果甜棗等物品，使其備感溫馨，進而緩解鄉愁。

本次針對穆斯林的受收容人，在特殊節日結合清真寺的宣教活動，平時寢室內亦劃定膜拜區域，供信徒們使用，因應不同國籍的飲食習慣，伙食上搭配異國佳餚，讓他（她）們在異鄉，不論是心靈或物質上能同樣受到禮遇。

宜蘭收容所所長李界瑩表示，齋戒月是伊斯蘭教中最神聖的一個月份，該所基於尊重各國的多元文化信仰，於飲食、朝拜區（方向）及宣教活動上咸會妥適規劃，以充分展現臺灣社會的理解與友善，俾使這些移工在收容所內安心地等待遣返回國。