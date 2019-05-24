淡江蘭陽語言系GLAP成果展回饋宜蘭在地、新住民社群！

（台灣英文新聞／蔣佩庭 綜合報導）淡江大學蘭陽校區英美語言文化學系2019「全球在地行動實踐計畫」GLAP2019成果展圓滿結束，成果豐！

「GLAP」GLocal Action Practice Program，期望以回饋在地的精神，將三年所學透過與宜蘭地區各機構合作的方式，在行動與實踐中呈現。

此次合作對象分別為，─宜蘭縣南澳鄉金岳國民小學、宜蘭縣立南澳高級中學、東南亞姐妹籌備會、宜蘭縣漁工職業工會、枕頭山休閒農業區發展協會、東村社區東咚鏘社區劇團、羅東林業文化園區。

其中，宜蘭縣漁工職業工會、東南亞姐妹籌備會、宜蘭縣南澳鄉金岳國民小學分別與GLAP團隊推出年刊，以及繪本；羅東林業文化園區則是推出雙語音導覽系統，簽訂合作備忘錄。成果豐，語言系學生收穫滿滿！

(GLAP團隊推出的年刊，以及繪本 圖：台灣英文新聞/蔣佩庭 攝)

「在這裡生活一段時間的我們，有經歷，就會有感情，自然就會想對這個地方有所付出以及回饋。像是在校園裡得到知識與教育、或者在回校園途中，計程車司機的閒話家常裡，瞥見了宜蘭的一角，這些都讓我們對宜蘭的想像增添了一筆色彩，讓我們想去多接觸宜蘭並回報這片土地。」

(GLAP團隊協助東南亞姐妹籌備會籌備市集 圖：台灣英文新聞/蔣佩庭 攝)

(GLAP團隊與宜蘭縣漁工職業工會 圖/翻攝自GLAP官方臉書)

(GLAP團隊與枕頭山休閒農業區發展協會 圖/翻攝自GLAP官方臉書)

回顧過去一年，GLAP用異地學習之經驗俯瞰、回饋宜蘭。學員們從當初的摸索到與機構達成共識，其中的磨合、淚水也帶來了成長與蛻變。

「這是一個辛苦的路程，但很值得！」在語言系主任謝顥音教授的領軍之下，學生們向著標竿直跑，打了一場美好的仗，奔跑完了大學最後一年的旅程，畫下最美的句點。

(圖/翻攝自 GLAP官方臉書)