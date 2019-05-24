保育有成 孟加拉虎15年來首度增至114隻

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）聯合國教科文組織列為世界遺產的蘇達班(The Sundarbans)是橫跨印度和孟加拉的老虎保護區。星期三(22日)傳來好消息，孟加拉虎的數量15年來首度增長了8%，來到114隻。

法媒科學與未來(Sciences et Avenir)引述法新社(AFP)的報導，自孟加拉當局於2015年在全球最大的單塊潮汐嗜鹽紅樹林，展開對抗盜獵者的運動後，今年5月22日經由環境、森林和氣候變化部，透過攝影監控占地1,656平方公里的蘇達班，發現孟加拉虎的數量從4年前的106隻增加到114隻。

孟加拉環境、森林和氣候變化部長沙布．烏丁(Shahab Uddin)為該物種增加8%的好消息予以恭賀，並表示是「一大勝利」。

森林保育負責人Shafiul Alam向媒體表示，這顯示他們的計畫與現有保育政策有其成效。

2015年的普查顯示，當時的孟加拉虎的數量只有106隻，比2004年的440隻減少了四分之一，這個結果震驚了當局。孟加拉首都達卡(Dacca)市政府於是決定採取相關措施，從過去僅有23%的保護區擴大一倍增加老虎的棲息地，同時讓精英部隊進駐對抗盜獵者。

Alam說，盜獵是該物種數下降的主因。孟加拉虎(Panthera tigris tigris)又名印度虎，已被國際自然保護聯盟列為瀕危物種，更是印度與孟加拉國的珍稀物種。因其虎皮、虎鞭、虎骨等需求，而備受威脅，影響其存續。