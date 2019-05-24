全球爆發核戰風險達二戰以來最高　聯合國專家籲各國正視

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導) 聯合國裁軍研究所（UNIDIR）所長雷娜塔德恩（Renata Dwan）近日指出，目前「全球使用核武器的風險」，達到了二次世界大戰以來的最高水平，她呼籲國際社會應更嚴肅看待此一迫切議題。

路透22日引述雷娜塔德恩表示，由於擁有核武的國家同時在進行核武現代化，全球武器管制狀況正在發生變化。她指出，部分原因也出自中國和美國之間的戰略競爭。

雷娜塔德恩表示，過去20年來，裁軍談判陷入僵局，而目前有122國簽署《禁止核武公約》（Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons），部分是出於對形勢的失望，部分則是意識到核武風險升高。

她呼籲人們應認識到，核武戰爭以及使用核武器的風險，如今比二戰以來任何時候都更高，核武的危險性絕對不容忽視。雷娜塔德恩表示，「我們如何看待核武器的危險性，以及我們如何管控風險，在我看來是非常重要且緊迫的問題。」

《禁止核武公約》（Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons）迄今得到了「國際廢除核武器運動」（ICAN）的支持，該運動也在2017年獲得諾貝爾和平獎。

截至目前，該條約已獲得包括古巴、南非、奧地利等國在內的23國批准，距生效所需的50國批准還有一段路要走。至於美國，俄羅斯和其他擁有核武的國家，則是強烈反對。