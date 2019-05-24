  1. 首頁
  2. 政治

【談兩岸】賴清德強調不「抗中」～台灣站穩能「協助中國民主化」

賴清德說，若「台獨」頻頻被汙名化，他認為可以改成「台主」，代表是台灣主權、台灣民主。

  119
By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/05/24 12:54

圖/賴清德臉書 (天下雜誌)

(台灣英文新聞/宇妍 綜合報導) 與總統蔡英文角逐民進黨總統初選的前行政院長賴清德，日前接受媒體專訪時首度闡述「台獨務實工作者」的意義，還有他如果當選，會如何定調兩岸關係。

賴清德21日接受《天下雜誌》專訪時，談及台獨與「抗中」等議題，並表示從立委市長行政院長到現在一路走來，他的兩岸政策都沒有改變。(2:34)他一向主張以對話取代對抗交流取代圍堵。兩岸之間求同存異用交流，增進彼此的瞭解、理解、諒解、和解與和平發展，並協助中國民主化。他認為讓民主有機會在中國實施，這才是比較長期的戰略。

他昨(23)日在臉書PO文指出

我認為，兩岸會真正改變現狀，導致區域和平受影響，是那些主張兩岸統一的人造成的。這道理很清楚可以理解，不管是中國主動併吞，或是雙方合意統一，兩岸軍事都會失衡，連帶影響亞太區域和平。

賴清德強調他不會站在「抗中」的立場。他認為只要台灣站穩了，就能向中國伸出友誼之手，透過交流，增進彼此瞭解與諒解，進而「協助中國民主化」。

賴清德在《天下雜誌》專訪中，也解釋了務實台獨論共有三個重點，

一、台灣已經是主權獨立的國家，名字叫做中華民國，執政不會另外宣布獨立；

二、台灣的前途由2300萬人決定；

三、目前工作就是要發展經濟建設，造福國家人民。

對於蔡總統外交路線被外界認為是「反中親美」，賴清德說，在美中台的三角關係上，他的立場並不是「親美抗中」，而是站在民主陣營的一方，對抗正在企圖影響區域穩定的共產力量。

但他不會再用「抗中」這樣的字詞，因為已不再反攻中國，只是想要捍衛台灣的主權，維護台灣自由民主的生活。

他指出，台灣應善用《台灣關係法》和美國前不久通過的《國防授權法案》藉此增進國防力量，強化國安力量，並發展經濟。

賴清德強調，「台灣獨立」最重要的意義就是捍衛台灣主權、反併吞、護民主，若「台獨」頻頻被汙名化，他認為可以改成「台主」，代表是台灣主權、台灣民主。

《天下雜誌》專訪部分內容: 請點擊此超連結
賴清德
天下專訪
務實
台獨
兩岸政策

相關新聞

挺英挺賴交鋒卓榮泰撂重話 總統初選下週再議
挺英挺賴交鋒卓榮泰撂重話 總統初選下週再議
2019/05/22 21:40
中執會無結論散會 賴清德：只要蔡民調贏韓 他就支持
中執會無結論散會 賴清德：只要蔡民調贏韓 他就支持
2019/05/22 20:07
民進黨中執會「博歹筊」？傳支持者呼籲民眾週三前往總部關注
民進黨中執會「博歹筊」？傳支持者呼籲民眾週三前往總部關注
2019/05/21 23:16
賴清德上「寶島聯播網」澄清：3/8與總統會晤沒談參選 質疑有人說謊
賴清德上「寶島聯播網」澄清：3/8與總統會晤沒談參選 質疑有人說謊
2019/05/21 17:14
民進黨總統初選三度協調 手機民調仍無共識
民進黨總統初選三度協調 手機民調仍無共識
2019/05/20 23:51