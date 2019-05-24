【談兩岸】賴清德強調不「抗中」～台灣站穩能「協助中國民主化」

(台灣英文新聞/宇妍 綜合報導) 與總統蔡英文角逐民進黨總統初選的前行政院長賴清德，日前接受媒體專訪時首度闡述「台獨務實工作者」的意義，還有他如果當選，會如何定調兩岸關係。

賴清德21日接受《天下雜誌》專訪時，談及台獨與「抗中」等議題，並表示從立委、市長、行政院長到現在一路走來，他的兩岸政策都沒有改變。(2:34)他一向主張以對話取代對抗、交流取代圍堵。兩岸之間求同存異，用交流，增進彼此的瞭解、理解、諒解、和解與和平發展，並協助中國民主化。他認為讓民主有機會在中國實施，這才是比較長期的戰略。

他昨(23)日在臉書PO文指出

我認為，兩岸會真正改變現狀，導致區域和平受影響，是那些主張兩岸統一的人造成的。這道理很清楚可以理解，不管是中國主動併吞，或是雙方合意統一，兩岸軍事都會失衡，連帶影響亞太區域和平。

賴清德強調他不會站在「抗中」的立場。他認為只要台灣站穩了，就能向中國伸出友誼之手，透過交流，增進彼此瞭解與諒解，進而「協助中國民主化」。

賴清德在《天下雜誌》專訪中，也解釋了務實台獨論共有三個重點，

一、台灣已經是主權獨立的國家，名字叫做中華民國，執政不會另外宣布獨立；

二、台灣的前途由2300萬人決定；

三、目前工作就是要發展經濟建設，造福國家人民。

對於蔡總統外交路線被外界認為是「反中親美」，賴清德說，在美中台的三角關係上，他的立場並不是「親美抗中」，而是站在民主陣營的一方，對抗正在企圖影響區域穩定的共產力量。

但他不會再用「抗中」這樣的字詞，因為已不再反攻中國，只是想要捍衛台灣的主權，維護台灣自由民主的生活。

他指出，台灣應善用《台灣關係法》和美國前不久通過的《國防授權法案》藉此增進國防力量，強化國安力量，並發展經濟。

賴清德強調，「台灣獨立」最重要的意義就是捍衛台灣主權、反併吞、護民主，若「台獨」頻頻被汙名化，他認為可以改成「台主」，代表是台灣主權、台灣民主。

《天下雜誌》專訪部分內容: 請點擊此超連結