小威廉絲、歐普拉辛酸面？時代雜誌女性主義紀錄片　北中南巡演免費報名　

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）為慶祝美國在台協會（American Institute in Taiwan, AIT）40週年，AIT與文化部邀請國際頂尖媒體TIME時代雜誌紀錄片「TIME Firsts — 先鋒女性」來台巡迴，跨界了解傑出女性背後故事，並由台裔美籍導演蔡安瑾交流分享，將於台北、高雄、屏東等地放映。

「TIME Firsts — 先鋒女性」是時代雜誌監製的系列短片，紀錄在各領域具有「第一」地位的女性，講述她們的童年、挫折和動機，透過這些取得最高成就的女性，告訴每一位女人和女孩，可以放開心胸追求夢想，攀上頂峰。

該片集結24位當代傑出女性典範的自述，她們來自政軍、科技、體育、藝術、文化、媒體及商務等各領域、具有多元種族及文化背景，卻皆以開創性力量改變世界。

其中，紀錄片中可見的女主角包括，美國女性政治領袖希拉蕊‧柯林頓、賽車手派翠克、網球巨星小威廉絲、以及美國影視名人歐普拉和艾倫狄珍妮等傑出女性。

此次的導演兼製作蔡安瑾是美國時代雜誌的獲獎影片製作人，擁有報導、拍攝和剪輯人物敘述的豐富經驗，也是本次的製片。除此之外，她也拍攝並剪輯另一部影片「挖掘證據」，這部影片隸屬於時代雜誌「紅色邊境影片系列」。

此外，由辣台妹聊性別和AIT主辦的「青年Ｘ媒體Ｘ影響力」對談，邀請蔡安瑾談影片製作的設計思維，並以「青年如何透過媒體產生公共影響力」為主軸，邀請台灣同志諮詢熱線的呂欣潔（Jennifer Lu）、 女性主義有事嗎的編輯徐培瑄於30日下午2點女書店登場。

「TIME Firsts — 先鋒女性」台灣版從原版46集中精選24集，總片長約58分鐘。首站將於5月30日台北華山小客廳展開，接下來陸續將會在台南、高雄、屏東及台東辦理放映及映後座談，歡迎有興趣的民眾線上報名。



紀錄片資訊（圖/文化部）