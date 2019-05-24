大象數量增長難負荷 非洲波扎那擬重啟狩獵

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）為了保育大象，各國紛紛禁止象牙貿易以杜絕非法狩獵，然而卻有不少非洲國家如波扎那，因無法負荷該物種數目不斷增長，開始棄守禁獵條款。

法國新聞廣播電台(Franceinfo)引述法新社(AFP)的報導，非洲國家波扎那(Botswana)星期三(22日)宣布，由於境內大象數量增長影響農民收入，將重新開放狩獵。此措施隨即引來動保團體的抗議，但對地方代表來說則是好消息，因象群亂入農地，破壞農作物導致農民收入不穩，若能開放獵殺，有助農民生計。

環保部引述一項研究結果並表示，人類與象群的衝突有增無減且趨於強烈，更影響他們的生計。該部允諾「在有條理和道德方式」下開放狩獵。

2014年波札那熱切環境保護的前總統伊恩．卡瑪(Ian Khama)宣布，禁止狩獵受威脅的野生動物，然而國內政壇卻傳來不同聲音，各黨代表施壓要延緩禁獵，只因國內象群數量在某些地區已經多到無法管理。

2018年新任總統莫克格威茨·馬西西(Mokgweetsi Masisi)下令重新檢視此禁令，就在距離下任總統大選只剩5個月之際，政府宣布重啟狩獵。動保團體認為，重新開放狩獵將毀了波扎那的觀光，這也是該國的經濟支柱。同年夏天，非政府組織無國界大象曾發出警訊，至少有90頭大象在7月至9月間遭到盜獵。

1989年《瀕危野生動植物種國際貿易公約》簡稱《華盛頓公約》(Convention on International Trade of Endangered Species, CITES)實施全球象牙禁運。非洲國家波札那是擁有最多大象人口的國家，據2015年統計，有13萬5000頭象自由往返鄰國納米比亞、尚比亞與辛巴威。有些專家更估計象群數應有16萬頭，也就是30年來的3倍多，然而這些大型哺乳類動物的主要威脅卻來自盜獵，非法集團會把盜取的象牙以高價轉賣到亞洲國家，用於中醫當作一味藥使用。