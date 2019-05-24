很多民進黨支持者希望AIT了解 總統初選的不公平?!

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）民進黨2020總統初選規則制定僵局22日中執會未化解，針對初選時程及規則反覆，媒體報導AIT曾向民進黨中央高層表達關切，對此資深媒體人楊憲宏22日證實確有此事，並透露AIT不只找民進黨，還問了很多意見領袖的看法。但民進黨主席卓榮泰23日則否認。

上報報導，民進黨中執會22日下午開會討論初選辦法時，行政院前院長賴清德的支持者聚集在民進黨部前抗議，有上台發言者提及「民進黨初選反覆引發AIT（美國在台協會）關注」，對此，與會的台灣教師聯盟理事長蕭曉玲表示，是真有此事，並透露消息來源是楊憲宏。

楊憲宏22日證實，美方一直持續關注台灣的政治情勢，由於先前傳出黨中央恐將爭議交由全代會處理、導致初選被「沒收」，美方質疑「這樣是否屬於民主程序？」他並大方表示，是在17日被AIT問及此事，且從對方的說法來看，民進黨、國民黨雙方陣營、甚至部分意見領袖都有接到同樣的詢問，而楊憲宏也認為，從時間序上來看，美方的關切確實影響了民進黨，尤其是卓榮泰的態度。

針對AIT背後「提問者」的層級？楊憲宏則表示不便透露。

對此，民進黨中央發言人李明俐23日表示，民進黨一向和AIT有很好的互動，對於黨內民主機制的維護也非常重視，至於AIT是否有為初選一事和黨主席卓榮泰見面，李明俐轉述卓榮泰的回應否認有接觸。