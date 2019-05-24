神秘畫家班克西威尼斯「擺攤」 再現諷刺經典

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）知名街頭藝術家班克西（Banksy）再有驚人之舉！以神出鬼沒聞名的他，這回在義大利威尼斯「現身」，他在Instagram放了一段影片，錄下擺攤展示畫作的過程，不過從頭到尾沒露面，也未表明自己是否就是影中人，然而他的畫作依舊令人驚艷，貫徹了他一貫的諷刺時事風格。

在影片中，一名男子在威尼斯熙來人往的廣場上架起攤子，以九幀大小不一的局部畫作，拼湊成一艘郵輪，郵輪旁圍繞著水都著名的貢多拉（gondola）船。這奇特的擺攤行徑立刻引來遊客駐足，不過影片末了，該男子因沒有執照，被警方驅趕，只好乖乖結束這「快閃畫展」。

他的影片介紹寫道，「我在威尼斯雙年展擺畫攤。這雖是全球最大的藝術盛宴，但不知為何，我竟從未獲邀。」不愧是諷刺藝術家，除了言語嘲諷威尼斯雙年展，畫作也顯然是挖苦威尼斯的過度觀光活動，隨處可見大型郵輪的身影。

CNN報導，威尼斯這座城市，已漸難負荷川流不息的觀光客，近年來也出現了廣大聲浪，呼籲威尼斯禁駛郵輪。影片最後，男子被趕走時，特別帶到了背景是郵輪與貢多拉在河上並列的畫面，完美呼應其畫作所欲傳達的理念。

圖/班克西IG

此外，班克西忍了兩天，終於再貼上一張被「高度懷疑」是他作品的一幅塗鴉，地點同樣在威尼斯，為他的塗鴉壁畫系列，再下一城。