台東布拉瑞揚舞團新作　投幣式卡拉OK探往昔傷痕

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）曾為雲門舞集舞者的排灣族編舞家布拉瑞揚‧帕格勒法，返回家鄉台東創立舞團布拉瑞揚舞團，即將推出新作「#是否」從「投幣式卡拉OK」出發，探索舞者內心最深沉的傷痛，將於5月24日至26日雲門劇場登台。

「#是否」的演出中，可見舞者戴上紅色流蘇假髮，熱情美豔彈琴高歌，電子琴流洩刺耳激情的伴唱樂，舞者們以身體展現狂歡到狂悲的轉折，強烈音樂與激動的肢體一波波直擊人心。

近日的彩排記者會中也首度曝光舞作片段，政治大學多名學生特地前來觀摩，在看完演出片段後直說感動，並哽咽落淚。



「#是否」彩排現場（圖/布拉瑞揚舞團）

「#是否」以「投幣式卡拉OK」做為概念背景，從單純的問題出發「為什麼大家這麼喜歡唱歌？布拉瑞揚則拋出三個問題，分別為「為什麼而唱？」、「一定會唱的是什麼？」、「這首歌為什麼重要？」

針對以上問題，舞者可以任何形式，唱歌、舞蹈、言語回答，讓彼此出乎意料的是，他們竟然直直的挖出內心真實的傷痛。

舞者表示，他們天天在一起，原本也不知道彼此那麼深的故事。他們在沒有防備下拆開自我，分享坦露暴力、撕裂、歧視、分離等生命經驗。

布拉瑞揚表示，「#是否」不是想要讓觀眾看傷心的故事而產生同情，而是看作為一個人，他如何整理自己，觀眾也有機會回過頭看進自己內心深處。

布拉瑞揚說明，他們希望的是在每一場四百多個觀眾裡，會不會有某一個人，因爲看見別人的傷痛，而感覺自己不是一個人？「陪伴」會不會就是一起唱歌的答案？

此外，舞台設計一面「巨大的哭牆」，提供舞者寫上再勇敢也說不出口的話。隨著哭牆漸漸填滿，釋放積壓在內心情緒；服裝則是循著舞者自身故事所挖出的線索，如高中制服、爸媽年輕時的衣服；音樂除了由舞者擔任鍵盤手全程伴奏外，邀請歌手吳元楷（Sonlay）加入，以清澈純粹的嗓音，替「#是否」點上溫暖光芒。

「#是否」將於今（24）日開始至26日雲門劇場連演四場，更多詳情請前往臉書專頁查詢，或是直接購票去。



「#是否」（圖/布拉瑞揚舞團）