巴黎精緻工藝博覽會　台灣竹藝再登國際舞台

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）巴黎精緻工藝博覽會再度展出台灣產品，呈現台灣在竹藝、陶藝、漆藝等不同領域的在地精緻工藝技術，以及與外國設計師合作研創的成果。

中央社報導，巴黎精緻工藝博覽會（Salon Revelations）於5月23日到26日在大皇宮（Grand Palais）展出。這場博覽會主要展出家具飾品，但比起其他家飾展，更強調精緻工藝融入現代生活、具收藏價值的設計。

台灣曾於2015年參展，當時就推出多款竹藝作品。今年文化部駐法國台灣文化中心與國立台灣工藝研究發展中心再度策劃參加，委託法國藝文專家古瓦席耶（Lise Coirier）策展。

台灣展場以「福爾摩沙-台灣新層次與Yii品牌之交會」為名，推出45件台灣工藝師與台灣或外國設計師共同創作開發的作品，包括竹椅、竹提包、竹漆燈具、竹漆籃、竹漆梳子、竹桌、木漆鏡子、木漆桌子、漆器、陶器及瓷器、陶桌等。

32歲的旅歐裝置藝術家吳雅筑此次展出她的釉陶土茶具作品，是她於2016年在倫敦設計博物館擔任駐村藝術家期間完成，靈感來自台灣與英國共有又相異的飲茶文化。

吳雅筑同時也負責展場設計，她在展場中央最醒目之處以層層疊疊的粗竹子捆在一起，好似一艘竹筏，竹子都來自台灣中部，搭配展示台灣工藝師手中不同變化的竹藝作品，同時呈現竹子最初始的樣子，以及經過工藝師打造的精品。

駐法國台灣文化中心表示，參展精品分別選自台灣工藝研究發展中心近年研創的「新層次I」、「新層次II」及Yii等3個品牌。

Yii品牌源於2007年到2012年的工藝時尚計畫；「新層次I」是在2012年到2016年間，由瑞典設計師克雷內爾（Matti Klenell）帶領其他國家設計師，與台灣工藝師交流，探索工藝新視角；2017年到2018年的「新層次II」再度邀請7名外國設計師與台灣工藝師聯手研創，展現台灣在工藝材料上的天然、環保及手感優勢。

今年在巴黎精緻工藝博覽會的台灣展場，因此可說是累積超過10年來台灣在地及國際交流下的工藝與藝術合作成果回顧展。（編輯：施燕飛）1080524