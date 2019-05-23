蔡拋「五缺」議題 李遠哲怒批：不能把空污留給下一代

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）前中研院長李遠哲日前接受《眾報》訪問，他對於總統蔡英文近日拋出的「五缺」議題感到相當失望，他表示台灣除了解決缺地缺水等問題外，需要針對空污及溫室氣體暖化等做改善，然而，在多次與蔡會談時，卻被以「那是下一代的事」、「是前朝的事」反駁，讓他相當失望。

《中時》報導，總統蔡英文提出台灣的「五缺」問題，包括缺地、缺水、缺電、缺才及缺工，前行政院長李遠哲曾向蔡總統進言，表示除了「五缺」問題，台灣的空氣污染與溫室氣體太嚴重，倘若政府不正視問題，規劃時程逐步解決，經濟越拼，環境卻越壞，結果還是死路一條。

李遠哲進一步表示，他曾告訴蔡總統「全球都在努力降低二氧化碳排放量，計劃下降到人均1噸，但在我們政府的計劃中，卻沒有實際的規劃，而且全世界是不會接受台灣如此的規劃。」。

不料蔡總統居然回他「你講的是前朝的事，這個是2025年之後的事，是下一代的事，她不管」。」，讓他相當失望。

《新頭殼》報導，而對於前行政院長李遠哲的批評，總統蔡英文今（23）日視察時也表示，從她上任以來動用整個執政團隊在做能源轉型這一塊，李遠哲前院長對於能源轉型的時刻表有相當大的期許，或許這樣的速度還不夠，但是將持續進行。