印度國會席次壓倒性過半 莫迪：印度再次獲得勝利!

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）自4月11日起展開的印度國會下議院大選，經歷漫長的70多天投票過程，今（23）日開始進行計票。本次大選也被認為是對於印度總理莫迪在過去五年施政的成績單。而由印度總理莫迪領導的國家民主聯盟在下議院542席中取得346席次，奪得壓倒性勝利，預料莫迪也將在未來5年再次擔任總理職責。

莫迪今晚也在推特上表示：「印度又贏了！（India wins yet again）」

印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）在本次印度下議院（Lok Sabha）國會大選中開出亮眼成績，獲得絕對多數的282席，由人民黨領導的全國民主聯盟（The National Democratic Alliance, NDA）贏得346個席位，高於2014年的336席，顯示印度選民對總理莫迪在過去5年的執政相當滿意。

這個被稱為地表上規模最大的民主選舉在4月11日展開，共歷時6週，分為7個投票階段，5月19日結束，今（23）日開始進行計票。根據印度選舉委員會統計，本次共有9億名選民參與投票，約占印度總人口65%。

《中央社》報導，為避免出現重大計票錯誤，本次選舉，印度選舉委員會特別加強電子投票機的安全度，力求透明化，並在開票時透過中央監控進行24小時的即時監控。在各個開票所配置大量警力，以確保萬無一失。

印度總理莫迪今晚也在推特上表示：「我們一起成長。我們一起繁榮昌盛。我們將共同建立一個強大而包容的印度。印度又贏了！」

雖然真正的結果要明（24）日才能出來，但印度人民黨主席Amit Shah聲稱他們取得了一場勝利，並歸功於莫迪的「領導力」。

此外，印度反對黨的旁遮普邦（Punjab）首長辛赫（Amarinder Singh）在接受印度媒體訪問時，也承認敗選，表示「這場選戰我們輸了。」

印度總理莫迪推特