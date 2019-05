印度國會席次壓倒性過半 莫迪：印度再次獲得勝利!

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導)自4月11日起展開的印度國會下議院大選,經歷漫長的70多天投票過程,今(23)日開始進行計票。本次大選也被認為是對於印度總理莫迪在過去五年施政的成績單。而由印度總理莫迪領導的國家民主聯盟在下議院542席中取得346席次,奪得壓倒性勝利,預料莫迪也將在未來5年再次擔任總理職責。

莫迪今晚也在推特上表示:「印度又贏了!(India wins yet again)」

印度總理莫迪(Narendra Modi)所屬的印度人民黨(Bharatiya Janata Party)在本次印度下議院(Lok Sabha)國會大選中開出亮眼成績,獲得絕對多數的282席,由人民黨領導的全國民主聯盟(The National Democratic Alliance, NDA)贏得346個席位,高於2014年的336席,顯示印度選民對總理莫迪在過去5年的執政相當滿意。

這個被稱為地表上規模最大的民主選舉在4月11日展開,共歷時6週,分為7個投票階段,5月19日結束,今(23)日開始進行計票。根據印度選舉委員會統計,本次共有9億名選民參與投票,約占印度總人口65%。

《中央社》報導,為避免出現重大計票錯誤,本次選舉,印度選舉委員會特別加強電子投票機的安全度,力求透明化,並在開票時透過中央監控進行24小時的即時監控。在各個開票所配置大量警力,以確保萬無一失。

印度總理莫迪今晚也在推特上表示:「我們一起成長。我們一起繁榮昌盛。我們將共同建立一個強大而包容的印度。印度又贏了!」

雖然真正的結果要明(24)日才能出來,但印度人民黨主席Amit Shah聲稱他們取得了一場勝利,並歸功於莫迪的「領導力」。

此外,印度反對黨的旁遮普邦(Punjab)首長辛赫(Amarinder Singh)在接受印度媒體訪問時,也承認敗選,表示「這場選戰我們輸了。」

