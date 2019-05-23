同性結婚登記明天開跑 內政部提醒備妥文件

同性結婚登記明天開跑，內政部次長陳宗彥今天表示，戶政系統沒有問題，可以照常上路，辦理方式跟異性結婚登記相同。內政部長徐國勇則提醒要備妥有兩名證人簽章的結婚書約、身分證、戶口名簿等相關文件。

同性伴侶明天起可辦理結婚登記，內政部日前指出，戶政系統在17、18、19日3天內做第一次系統更新，21日做第二次更新，希望24日可以正常上路。陳宗彥今天接受中央社記者訪問時表示，目前戶政系統都沒有問題，明天的同性結婚登記可以照常上路。

陳宗彥指出，截至17日止，預約要在明天辦理結婚登記的同性伴侶有289對。由於各地戶政事務所人員對戶政系統作業操作都很嫻熟，並且同性結婚登記的辦理方式跟異性相同，所以戶政人員對於辦理結婚登記的作業都很熟悉。內政部一定會把事情做好，讓明天所有要來辦理結婚登記的伴侶，都可以幸福快樂的完成登記。

徐國勇也在臉書發文提醒準備去登記的朋友相關文件都要備妥，分別是雙方的身分證、戶口名簿、印章（或簽名）、兩年內所攝正面半身彩色相片各1張、換發身分證工本費每張新台幣50元、結婚書約（需有2位年滿20歲以上證人簽名或蓋章）。若是要預約假日結婚登記，記得要在「3個辦公日」前申請。

徐國勇表示，明天是個重要的日子，24日起同性相戀的兩人可以至全國戶政事務所登記結婚，在人生路上攜手向前。雖然每個人都有所不同，但都值得被尊重、被善待、享法律權益，他獻上誠摯的祝福。

針對內政部戶政司昨天公布的同性結婚書約，內政部也發布新聞稿表示，只是作為民眾使用參考，並非法定格式，民眾只要符合有2位結婚人及2位證人簽名的要件規定，不拘格式，戶政機關都會受理結婚登記。

內政部指出，為更周全完備程序，將結婚書約範例再作調整，重新上網公告。同時發送通報，通令各戶政機關，24日就是同婚專法開始施行的日子，請全體戶政人員妥適做好各項相關準備作業，不論個人信仰、價值取向為何，請以高興、祝福的心情看待每一對前來辦理結婚登記的新人，不要有任何歧視性言行。