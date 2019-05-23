蘇啓誠輕生案無人負責　監院公布生前手稿、糾正外交部

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）監察委員江綺雯、仉桂美今（23)日表示，已故大阪辦事處長蘇啓誠輕生案，與外交部未於事實釐清前、即強令大阪處提出燕子風災事件檢討報告有重大關聯，但至今仍無人負責，核有違失。監察院昨(22)日通過調查報告、糾正外交部。

去年(107年)9月燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路瘋傳、未提供國人妥善協助而飽受抨擊，9月13日蘇啓誠在寓所輕生。

中央社報導，江綺雯、仉桂美兩位委員，今下午在監察院召開記者會表示，監察院外交及僑政委員會、教育及文化委員會聯席會議，於22日通過兩人提出之調查報告，糾正外交部。

監委公布蘇啟誠9月8日檢討報告手稿並表示，蘇啓誠輕生與外交部於事實未釐清前、即強令大阪處針對燕子風災事件提出檢討報告具有重大關聯性，但外交部至今仍認為是假新聞壓力造成蘇啓誠輕生，卻仍未查明是何人強令蘇啓誠提出檢討報告並對其加諸羞辱性的言行，也無任何人為此負責，核有違失。

監委指出，大阪處107年9月10日以OSA0160號電報，將「處理強颱燕子疏失檢討報告」陳報外交部，但調查發現蘇啓誠於9月8日手寫初稿與陳報的版本內容前後內容相去甚遠，大阪處無人知道何人下令提出檢討報告並要求修改。外交部長吳釗燮也指出，只收到9月10日電報送回來的一個版本。

監委表示，根據修改後的檢討報告，有「虛心接受鈞部懲處」、「難辭其咎」、 「深感有愧職守願坦然受處」等語，若蘇啓誠內心接受自我扛責用語，應不至於自盡，顯然可能承受外人所不知的上級壓力，且外交部未要求蘇啓誠先交「事件經過報告」即要求提出疏失檢討報告，似已意謂將對其究責。

江綺雯說，經約詢過有經驗外交官，整個過程是，要先提出事件經過報告，然後實在是發現有重大錯誤，才會要提檢討報告，但到底是誰要求蘇啓誠提出檢討報告，至今沒有人承認，也沒有辦法透過通聯紀錄得知。

已故大阪辦事處長蘇啟誠(下圖)107年9月8日檢討報告的手稿（上圖)，也在監察院今天(23日)的記者會公布。中央社