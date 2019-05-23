台北喜來登 桃山【令鰈和舞】

初春令月、氣淑風和，告別平成時代，日本正式啟用新年號「令和」，蘊含了對於國家祥和安泰的意象，台北喜來登桃山邀您一起見證改元的歷史，展望美好溫和的新紀年。以令和新年為靈感發想，將繽紛海味融入創新料理當中，象徵俯拾皆值得的細品與讚美，6月1日(六)至7月31日(三)桃山林蒼信主廚以日本比目魚入菜，搭配干貝、海膽等精緻食材祭出【令鰈和舞】夏日季旬比目魚料理，套餐每位TWD2,980+10%，獻上「北海道海膽山藥細麵」、「比目魚薄切」、「比目魚干貝慕斯」、「蒜香美國沙朗牛」、「香魚船恣揚 酥炸比目魚」「鮪魚腹、比目魚緣邊、炙鮭魚握壽司」、「比目魚蛤蜊清湯」等仲夏饗宴，搭配冰涼順口的朝日生啤酒可享第二件半價優惠，透過完美的餐酒饗宴總結過去，迎接充滿希望的未來。詳情及預約請洽02 2321 1818 訂席中心或至官網。

夏令嚐鮮正得時，揭開頂級海洋浪潮

台北喜來登桃山承襲日式料理的職人精神，嚴選時令新鮮食材，以深厚料理手藝結合盤飾藝術，融匯傳統京都風情，精彩呈現懷石料理的美味精髓。為慶賀新日皇登基盛典，桃山林蒼信主廚特選有「皇帝魚」之稱的日本鮮活比目魚，富含多種營養成分，油脂豐富，肉質細嫩，為老饕品味首選。

熱情豔陽灑落蔚藍大海，閃爍海面下蘊藏著活力十足的萬種漁貨，林蒼信主廚將大海的鮮美濃縮成八道式的極致懷石料理，期許未來能如同「令和」年號般，擁有百花齊放的春日遠景，讓天然美味在味蕾間精彩綻放。「北海道海膽山藥細麵」為盛放的初夏揭開涼爽序幕，來自海膽天堂的北海道海膽，擺在細切如絲的日本山藥上，點綴晶瑩剔透的鮭魚卵及柴魚凍，佐上柚子醬汁，綿密幼滑的口感以及酸甜滋味在嘴裡相遇，彷彿將大海精華一次嚐盡；生長於純淨深海所孕育出肥美鮮嫩的「比目魚薄切」，以紮實刀工切出晶透細嫩生魚片，薄如蟬翼的肉質瀅瀅透著盤底花紋，擠上金桔汁及辣蘿蔔泥、青蔥一同享用，入口即化的鮮甜，揭開頂級海潮序曲；「比目魚干貝慕斯」，將鮮奶油、干貝及比目魚細磨成漿蒸熟，淋上濃厚海膽醬汁，交織鮭魚卵及馥郁黑松露，綿密鮮味如浪花般蔓延唇齒；「香魚船恣揚、酥炸比目魚」，仿造龍舟造型為夏季祈求平安順利，主廚將香魚剃骨塑形後下鍋油炸，魚骨酥炸如仙貝般爽脆，最適宜作為下酒解饞小點，上方盛載著金黃酥軟的比目魚，飽滿多汁不油膩；「握壽司三貫」選用新鮮現流鮪魚腹，粉色魚腹油花分布均勻、肉質綿密，比目魚緣邊及炙鮭魚，油脂香氣散開在口中融化；最後奉上「比目魚蛤蜊清湯」，以新鮮比目魚、蛤蜊、薑絲烹煮，簡單熟悉的家常料理，像是流浪遠方後重回家鄉的溫暖與自在，邀您在充滿陽光的季節裡，享用清涼爽口的季旬料理，挑起夏日新味蕾。