天成大飯店TICC世貿會館 明爐櫻桃烤鴨料理美味八選三

烤鴨是許多台灣消費者喜愛的一道料理，但是要做到酥、香、脆的烤鴨並不容易，不僅是鴨的品質要好，大小適中，烘烤的火候與手法更是重要。天成大飯店TICC世貿會館「翠庭」中餐廳，以台北天成大飯店近40年的餐飲好口碑，天成飯店集團中餐行政總主廚王書年將烤鴨的手法傳授到TICC世貿會館，透過精準的廚藝，選用宜蘭櫻桃鴨，以掛爐方式烘烤，透過廚師團隊熟練技藝呈現出外皮油亮酥脆、內部肉質柔軟帶汁的完美呈現，使人吮指回味、大呼過癮，除了經典的片皮鴨吃法外，鴨胸料理三選一，包含：香根爆炒鴨絲/松子香鴨鬆/香蔥鴨油菜飯，鴨骨料理四選一，包含：皮蛋煲鴨粥/鴨油炒時蔬/碧綠椒鹽櫻桃鴨/冬瓜筍片煲鴨湯，包上Q彈餅皮的片皮鴨，搭配經典道地的鴨胸料理與鴨骨料理，絕對滿足老饕的胃和心！

台北天成大飯店以優良口碑的餐飲品質，40年來經營屢創佳績，自2012年起進駐TICC台北國際會議中心，已連續七年提供優質餐飲服務，位於2樓的「翠庭」中餐廳更以以純正手法呈現多款精緻手工菜餚，更以烤鴨、港點與江浙料理擄獲無數消費者的味蕾，是饕客不容錯過的用餐選擇；為回饋廣大消費者，即日起至2019/12/27止凡於周四、周五晚間至翠庭點用明爐烤鴨，即可額外免費獲贈『隱藏版鴨料理-滷水鴨翅(價值NT$180/4支)』、『隱藏版鴨料理-三杯櫻桃鴨(價值NT$300)』，經典味烤鴨與招牌港式飲茶點心絕不容錯過！

【隱藏版鴨料理-滷水鴨翅】

將鴨翅以滾水川燙，再以蔥、薑、老抽與香辛料製作密製滷水醃製一天後，大火煮30分鐘，再悶30分鐘，即成美味唰口料理，冰鎮後風味更加突出。

【隱藏版鴨料理-三杯櫻桃鴨】

將傳統三杯料理結合美味的櫻桃鴨，以蔥、薑、大蒜佐以秘製醬汁烹成膾炙令人欲罷不能的鴨骨料理。

【明爐櫻桃烤鴨-片皮吃法】

選用宜蘭3公斤以上的肥美櫻桃鴨，透過廚師團熟練技藝，採掛爐烘烤手法，經過時間與火候嚴格掌控把關後，使得鴨皮香脆可口，同時充分鎖住香嫩肉汁，呈現出外油亮酥、內肉質細緻的好滋味，再搭配Q彈薄透的手工自製餅皮，夾上青蔥、小黃瓜與特製的甜麵醬，入口除了鴨香蔥脆，餅皮的彈牙口感更是讓鴨與蔥充分結合的最佳配角。

【鴨胸料理三選一：香根爆炒鴨絲、松子香鴨鬆、香蔥鴨油菜飯】

「香根爆炒鴨絲」

主廚將鴨胸肉切成細絲狀，先以辛香料起油鍋爆香，依序加入香菜根、紅椒絲、鴨肉絲、豆干絲大火煸炒，再以適當比例的甜麵醬與蠔油調味，肉質軟嫩的鴨肉絲與爽脆的紅椒絲搭配的恰到好處，富有口感且鹹香味美。

「松子香鴨鬆」

將鴨胸肉切丁與清爽的涼薯（洋地瓜）、芹菜以及彩椒一塊拌炒，灑上金黃的油炸松子，香氣撲鼻十足誘人，鴨鬆底部則鋪上酥炸餛飩皮形成多層次口感，最後外層再以生菜包覆。入口時生菜清爽，與蔬果融合的鴨鬆則是香氣迷人，點綴的松子更為鴨鬆增添另種層次的香氣，讓人品嚐之後回味無窮。

「香蔥鴨油菜飯」

主廚依循傳統江浙菜飯做法，創意呈現鴨香十足的鴨油菜飯，先以鴨油熱鍋再加入開陽與紅蔥頭爆香，依序加入青江菜、鴨胸丁、白米、青蔥拌炒，再以大火收乾湯汁，菜香、鴨香完整滲透米飯，香味撲鼻而來，搭配鮮嫩的鴨胸丁，滋味嚐起來十分誘人。

【鴨骨料理四選一：皮蛋煲鴨粥、鴨油炒時蔬、碧綠椒鹽櫻桃鴨、冬瓜筍片煲鴨湯】

「皮蛋煲鴨粥」

以大量鴨骨慢火熬煮出的琥珀色高湯，味香醇濃，搭配薑絲、蔥花提味，再以港式手法，加入皮蛋與生米慢慢熬煮，米滑湯濃，嚐得出鮮味。

「鴨油炒時蔬」

在烤鴨烘烤過程中，鴨油自然滴落，經過主廚以蒸煮方式提煉出高純度鴨油，加入紅蔥頭爆香調味，搭配清脆爽口的空心菜，樸實無華的滋味與香氣四溢的鴨油相襯，令人回味無窮。

「碧綠椒鹽櫻桃鴨」

概念來自傳統小吃鹹酥雞，先將片過皮的鴨架骨入油鍋炸至金黃酥脆，再以蒜末、辣椒、胡椒、蔥段爆香調味，依序加入紅椒、黃椒、四季豆大火快炒，油香四溢的鴨架骨吃起來清爽不油膩，與爽脆口感的彩椒及四季豆搭配的恰到好處，鹹香酥脆，吮指回味。

「冬瓜筍片煲鴨湯」

以鴨骨文火熬煮半小時以上，熬出琥珀色的清澈高湯，再加入鹹冬瓜與鮮筍熬出甘甜滋味，以些許米酒畫龍點睛提出香味，清爽不膩口，口味不凡。