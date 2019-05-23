侯友宜：「盼技職讓每一位同學找到自己的方向，讓世界看到台灣」

新北市國中技藝競賽頒獎典禮暨表揚活動，今(23) 日在新北市政府多功能集會堂舉行， 本次技藝競賽共有516位學生脫穎而出， 更有技藝教育績優師生及行政代表共計73位， 並由市長侯友宜親自頒獎。 教育局也頒發感謝狀予3位技藝競賽指導老師代表、 技藝競賽承辦學校等30校。

市長侯友宜表示：「盼技職讓每一位同學找到自己的方向，讓世界看 到台灣」，新北市技藝競賽競賽種類、 授獎人數及獲全國技藝教育績優人數都是全國之冠，市府也以4年4 億推動「贏得未來、技職人才」計畫，為打造「新北技職之城」 的目標努力。

新北推動國中技藝教育也重視跨域鏈結產業資源， 特別邀請宜鼎國際教育基金會於會場分享「學產合力-技藝教育有新 意」案例，並由市長頒發感謝狀，感謝長期挹注資源， 希望藉由拋磚引玉吸引更多產業加入，共同孕育技職人才。

中式麵食加工主題第一名的福營國中王玟諭， 為了幫家人圓經營餐廳的夢想， 每次上課總是仔細地把每個環節記下來， 雖然練習過程常擀麵皮擀到肌肉痠痛、切菜切到手指， 但始終未放棄；就讀新泰國中的張韻琳來自單親家庭， 成長背景成為她努力的助力，因為對電腦有濃厚興趣， 並以成為技藝競賽選手為目標培訓，雖屢遭挫折，經過反覆練習， 最終獲得產品行銷實務主題第一名的殊榮。

就讀忠孝國中的詹濬誌，從小對機械有興趣， 爸爸總是耐心回答所有相關問題，例如離合器的功用， 引擎為什麼可以讓汽車跑動？加入技藝班課程後， 每周都很期待到高職學習新的技能，實際操作總是全力以赴， 濬誌自謙或許自己不是最聰明的，但秉持「我走得很慢， 但我從不後退」的信念，獲得機械基礎工作-車床主題的第一名。

教育局表示，新北市一貫化培育技職人才，從國中「職業試探」 階段，即辦理國中技藝競賽、技藝教育班、技藝性社團、 新興產業試探、寒暑假職探育樂營等活動，每年達4萬人次參與。 競賽獲獎選手不僅能為自己在新北市高級中等學校特色招生專業群科 甄選入學獲得加分的機會，同時在技優甄審、 實用技能學程等入學管道取得相關積分或優先分發的條件， 為自己擴大生涯進路，並續為「職業準備」跨進。