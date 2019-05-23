新北包種茶王誕生 百萬冠軍茶出爐

一年一度的「新北好茶春季包種茶」評鑑結果出爐， 評鑑現場齊聚了各路好手屏息等待，希望拔得頭籌取得特等獎頭銜。 新北好茶包種茶評鑑是新北好茶各類特色茶中最大型的茶評鑑， 本次共1,220點茶葉參賽， 由來自坪林區的農友陳源德擊敗眾多好手，從參賽者中脫穎而出， 勇奪特等獎殊榮，6月1日也將於坪林進行百萬冠軍茶拍賣活動， 為農友的辛勞打氣。

新北市為文山包種茶的發源地，自古以來一直有「北包種，南烏龍」 的美名，而素有茶鄉之稱的坪林，一直是包種茶的主要產區， 包種茶的特色就是「香氣」，除了茶湯是碧綠的蜜黃色之外， 入喉時的那陣花香，是包種茶愛好者上癮的秘方， 香氣越濃郁品質越高級，包種茶堪稱是全台灣特色茶中最「香」 的茶。

隨著坪林區逐年辦理文山包種茶評鑑，包種茶製茶技術逐漸成熟， 坪林也孕育了6位榮獲全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍的「 冠軍製茶師」，坪林可說是冠軍茶鄉。 今年新北市政府也改變以往評鑑作法， 特別輔導坪林在地農友成為品茶師，並由在地品茶師組成5人初審團 ，於5月19日及21日進行初評，並於5月22日至23日由茶業 改良場進行複評， 初評首日也邀請茶業改良場邱垂豐副場長及文山分場蘇彥碩分場長至 現場指導首次上陣的初審團。

而歷經多日的專業品評，終於由陳源德農友從眾多參賽者脫穎而出， 奪得冠軍的頭銜，將特等獎殊榮擁抱回家， 陳源德在宣布獎項時也相當驚訝，他也謙虛表示，製茶學問大， 從生產管理到發酵萎凋、炒茶、甚至是挑梗，每個環節都不能馬虎， 自己也仍在學習中。

經由特等獎認證的茶葉價值也非同凡響，每斤定價5萬元總共才20 斤的特等茶，是價值百萬的包種茶，今年特別規劃於6月1日在坪林 茶葉博物館旁拍賣「百萬冠軍茶」，預計拍賣10斤「特等獎」 新北好茶，歡迎有興趣的飯店、茶飲集團、 公司行號及民眾來現場參與競標。

農業局表示，今年雖受暖冬影響，產量較往年略為減少， 但後續天氣持續穩定，特別是採茶時期， 坪林有別以往出現了連續好幾日的暖陽， 讓農友有充分的時間採茶炒茶，茶葉品質也相對提升。 當然比賽前農業局也嚴格執行農藥抽驗， 為消費者把關新北市出品的茶葉，而「新北好茶-春季包種茶」 也將於明日上市，喜歡花香的朋友， 請把握春茶上市的時間趁速搶購，6月1、2、8、9於坪林茶葉博 物館旁也將舉辦產地展售會，現場也有推出折扣價及滿額優惠， 想入手包種茶的饕客歡迎於展售期間來到坪林旅遊，順便將「等路」 帶回家。

在地茶品可洽坪林區農會(02)26657227或產區農友選購 。