新北市農業局將於本周六(5月25日)上午10時於 淡水捷運站後側廣場辦理「水保小尖兵 相揪來淡水」水土保持教育宣導活動，現場設有土石流彈珠台、 土壤沖蝕觀測、全民大救援及土石流疏散避難體驗等闖關關卡， 供全家人一同學習水土保持，全部過關後將會獲得2款新北市水土保 持服務團的文創膠帶，現場還有3場水土保持親子劇場， 如事先於網站報名者還免費贈送300份有機蔬菜， 歡迎民眾及親子踴躍參與活動學水保、玩水保。

5月進入防汛期，水保局特別將每年5月訂為水土保持月。 新北市農業局為配合水保月， 特別於本周六於淡水捷運站後側廣場辦理辦理水土保持教育宣導活動 ，以強化市民對於山坡地水土保持及土石流疏散避難觀念。活動藉由 水土保持教具關卡，讓親子能從寓教於樂的遊戲體驗中， 學習到水土保持與土石流防災避難的知識， 讓水土保持知識從小扎根。新北市政府農業局表示， 此次活動還有規劃土石流疏散避難體驗關卡， 水保小尖兵們於現場加入新北市土石流守護神2.0 LINE@群組，至待命區待命，隨後會發布紅黃色警戒， 在土石流防災專員引導下，抵達緊急安全疏散避難處所， 模擬土石流發生時民眾疏散避難過程， 讓民眾瞭解土石流自主防災觀念。當日還安排3場「迷走仙境-召喚 山神plus」互動式親子劇場，劇中描述山林一旦被破壞了， 會造成大自然反撲，讓大人及小朋友都知道水土保持的重要性。

本次活動的報名網址如下：https://reurl.cc/ RQA7n， 於網站先行報名者當日可憑報名憑證兌換有機蔬菜一包。 欲了解活動詳情，可洽農業局山坡地保育科邱小姐(聯絡電話：02 -29686345)，農業局歡迎市民朋友一同來共襄盛舉。