新南向人才媒合會進行中 29台廠70人才熱烈響應

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為協助台灣廠商拓展新南向市場，中華民國對外貿易發展協會（以下稱貿協）5月起辦理3場「臺灣企業新南向市場攬才媒合會」，協助廠商延攬各界菁英，首場5月21日在高雄漢來大飯店舉辦，吸引29家廠商參加，收到近百封履歷，最後廠商初步篩選後與近70位人才進行現場一對一面談，場面熱絡。

貿協首次舉辦針對新南向市場的一對一人才媒合會，參與廠商不限產業，人才履歷投遞亦不限國籍，吸引不少新住民二代與臺灣本地有意外派工作菁英參與。

高雄場徵才活動共吸引29家廠商參與，其中在孟加拉的臺廠威力科技更特地返台徵才。本活動徵才廠商產業多元，包括金融、精密機械、石化、水產、資通訊、民生用品業等，釋出職缺種類從主管、儲備幹部到業務、財務、技術研發、行銷企劃皆有，吸引近百位人才投遞履歷，希望獲得面試機會。

經濟部國際貿易局高雄辦事處賴國星處長指出，透過推動與新南向市場進行經貿合作、人才交流、資源共享以及區域連結等四大合作目標，攬才媒合會除了幫助企業除發展商業活動外，更是增加雙方人才的互動機會，創造互利雙贏。

「臺灣企業新南向市場攬才媒合會」台北場將於6月4日於台北國際會議中心(TICC)101會議室、台中場將於6月13日於長榮桂冠酒店長榮廳舉辦。

本活動即日起報名至5月31日截止，歡迎有意轉職、求職的民眾把握機會，上網註冊報名並投遞履歷。