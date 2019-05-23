長期輸血未排鐵恐要命？　醫：出現這些症狀要當心

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）每當血庫缺血消息傳出後，許多民眾紛紛挽起衣袖捐出熱血，但醫師提醒，除了關心血源是否足夠外，一般大眾也應該了解輸血背後潛藏的風險，例如可能出現搔癢皮疹、發燒、呼吸不順暢等不良反應，嚴重時更會引發心臟衰竭等，呼籲長期輸血患者應定期檢查體內鐵蛋白數值，若有需要可服用排鐵劑進行排鐵治療，以維持良好生活品質。

鐵質若在體內累積過多，會造成心臟、肝臟、脾臟、內分泌系統等器官傷害，病出現不良反應。

中華民國血液病學會秘書長暨臺大醫院小兒部血液腫瘤科盧孟佑醫師解釋，鐵是身體中重要的元素，若攝取不足可能出現貧血等症狀，但卻鮮少有人知道，鐵質若在體內累積過多，會造成心臟、肝臟、脾臟、內分泌系統等器官傷害，而重度海洋性貧血、骨髓造血功能不良症候群以及再生不良性貧血等患者，都不免因需長期輸血而產生鐵質沉積。

盧孟佑醫師說明，鐵質沉積明顯症狀包括心律不整、皮膚色素沉著、關節疼痛等，亦可能引起各種併發症，如心臟衰竭、心肌症、肝硬化、糖尿病、皮膚沉著症、不孕症、關節病、骨質疏鬆等，嚴重甚至會導致免疫力降低，大幅增加感染及癌症發生率。

正常人的血清鐵蛋白濃度為250～300 ng/ml，若濃度超過300 ng／ml以上就算是過量，臨床上則是將需要治療的標準訂在1,000 ng／ml以上。

臺北榮民總醫院輸血醫學科主任劉峻宇醫師表示，提醒長期定期接受輸血患者應每3個月檢查血清鐵蛋白濃度，並及早與醫師討論排鐵治療的必要性。目前市面上有針劑及口服兩種類型的排鐵藥物，可提供臨床醫師依患者狀況進行使用。其中，以口服類型相對簡單方便，目前有一天服用一次或一天服用三次，作用時間較長的口服藥物可供選擇，有效提升患者生活品質。

目前市面上有針劑及口服兩種類型的排鐵藥物，可提供臨床醫師依患者狀況進行使用。