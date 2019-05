睽違40年　瀕危朱䴉再現南韓

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)朱䴉最後一次出現在南北韓的非軍事區後是在1979年,自此以後就不見其蹤影了。南韓當地時間22日,這名列國寶名單第198的鳥類-朱䴉,40年後再次被野放回韓國的土地上。

法媒「科學與未來(Sciences et Avenir)」引述「法新社(AFP)」的報導,自然棲息地分布於中國和日本的朱䴉,在50年代因農地使用化學農藥,使其糧食資源大為減少。據國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature,IUCN),這種鳥類曾經在19世紀到20世紀前半段因其用於築巢的高大喬木遭砍伐、過度狩獵與濕地消失使其族群數下降。雖然牠們仍然處於瀕危狀態,所幸其族群數已有增長的現象。

據大韓民國環境部表示,他們藉由中國捐贈的標本進行復育,才得以迎來363隻朱䴉。經過挑選,當中的40隻已於5月22日野放昌寧郡自然保護區(Upo Wetland)。

據國際自然保護聯盟,朱鷺 (Nipponia nippon)又名朱䴉、紅鶴、日本鳳頭䴉曾在中國東北、台灣、日本、南韓和俄羅斯的西伯利亞有歷史分布的紀錄,如今大多已滅絕。1981年5月,中國經過三年的科學考察,在陝西南部的自然棲息地發現7隻僅存的朱䴉,於是採取保育行動,同年在日本也發現5隻朱䴉。中國、日本與南韓皆持續進行復育朱䴉的計畫。