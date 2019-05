淡江語言系GLAP連結宜蘭在地 深根東南亞

(台灣英文新聞/蔣佩庭 綜合報導)大學英美語言文化學系2019「全球在地行動實踐計畫」GLAP2019將在24日(五)下午1點至4點,於淡江蘭陽強邦國際會議廳舉辦成果展。

為讓學生擁有更宏觀的視野接軌世界的能力,淡江大學蘭陽校區創院至今其一特色為全大三出國。因此,淡江蘭陽的學生透過學校的全英語教學以及各式課程安排,從大一大二便做足了準備,為要銜接國外課程、生活與文化。

然而,英美語言文化學系系主任謝顥音教授與學生,在追求「國際化」增廣見聞的同時,也想要利用國外所見所聞回饋家鄉,在想法激盪之下─「GLAP」就此誕生。

GLAP,全名是GLocal Action Practice Program,而其中的GLocal分別是Global(全球)與Local(在地)的結合,期望以回饋在地的精神,將三年所學透過與宜蘭地區各機構合作的方式,在行動與實踐中呈現。

(GLAP2019與羅東林業文化園區簽訂合作備忘錄 圖/翻攝自GLAP臉書,以下同)

(宜蘭縣南澳鄉金岳國民小學陪讀)

英文諺語中有一句話,「You are what you eat」,大抵意思是說人吃了什麼,就會像些什麼。或許不只如此,或許「You are also where you live」,你生活的地方,也同樣地形塑了你。

語言系的學生常說;「作為一個在宜蘭生活了三年的大四生,每每被問及宜蘭有什麼的時候?好像除了風景、美食之外,就詞窮了。我們發現自己對宜蘭這塊土地是陌生的,但其實我們可以認識的更多。」

而GLAP除了讓學生有機會用自身所學回報土地,也讓他們深入瞭解宜蘭在地的生活故事與文化歷史。學生們就像在搭火車一樣,沿途經過了不同的風景、接觸了在地不同的人群、創造了各式各樣的機緣,希望能夠拼湊出一個相互連結的社群。

今年「GLAPX2019」與七個機構合作─宜蘭縣南澳鄉金岳國民小學、宜蘭縣立南澳高級中學、東南亞姐妹籌備會、宜蘭縣漁工職業工會、枕頭山休閒農業區發展協會、東村社區東咚鏘社區劇團、羅東林業文化園區,經過一年的深度交流其成果精彩可期!歡迎有興趣的朋友共襄盛舉。

欲知更多詳情,請見官方臉書。