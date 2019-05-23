台灣成同婚標竿　中國同志圈百感交集

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）台灣於今年5月17日成為全亞洲第一個同婚合法國家，24日正式實施，在這島國再次點亮人權燈塔之際，僅隔一條海峽的對岸中國LGBTQ族群，卻只有羨慕的份。

CNN報導，台灣此一標誌性立法在中國LGBTQ族群引起了悲喜交雜的反應，喜的是看到中華文化其實可與同志權利相容共存，悲的是這權利對他們而言依舊是遙不可及的夢想。

儘管兩岸人民說著同樣的語言，卻掩蓋不了彼此在法治、人權、社會文化存在的巨大鴻溝。

來自武漢的楊姓女子（Cecilia Yang），是如此迫切地想與台灣伴侶永結同心，卻在中國法規禁令下，有情人終究難成眷屬。同性戀在中國雖不違法，也於2001年從精神疾病名單上移除，但中國LGBTQ族群仍面臨政府與社會從不消停的歧視與偏見，遑論享有領養孩子或繼承財產等婚姻賦予的權利。

2016年，中國審查單位禁止電視或網路節目出現同志關係的「異常性行為」。年輕人雖益發展現對同性戀的支持，包括在畢業典禮披上彩虹旗等行動，但官方對LGBTQ活動的騷擾與限制卻變本加厲。去年11月，一名撰寫色情同志小說的作者，就被判處了十年有期徒刑。

台灣通過同婚法案後，中國一度想沾光，共黨喉舌人民日報（People’s Daily）甚至在推特上以「中國台灣」（#Taiwan, China）標籤吃台灣豆腐。另一黨媒環球時報（Global Times）也罕見地於18日播放了一支「同志夜生活」的影片。不過，目前尚不清楚這些動作是否意味，北京當局對同志族群的態度開始出現轉變，或只是一種蹭熱度的行為。

外界期待，台灣這人權里程碑，或許可立下典範，成為亞洲其他國家效法的對象。然而，Cecilia Yang卻沒有這麼樂觀。「我們（中國）的政治環境太不同了，我與（台灣）女友都不抱希望。」