游盈隆看522民進黨中執會　讚卓榮泰維持住黨的基本格調

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）總統初選機制陷入僵局，民進黨中執會昨（22）日討論總統初選事宜，依照身分維持會議秩序的黨主席卓榮泰一番措辭強硬的談話，及行政院前院長突然現身黨中央，讓中執會「暫停」，卓榮泰舉動在黨內掀起熱議，但卻獲得台灣民意基金會董事長游盈隆力挺，游說，「因為有卓榮泰這番堅持，維持住了這個黨的基本格調、尊嚴和信用」。

曾與卓榮泰競選黨主席的游盈隆，周四在臉書針對民進黨22日中執會提出4點看法，他表示，首先，卓榮泰主席宣布終場休息前語重心長的那一段話，是民進黨關鍵時刻的發言，是重要的歷史紀錄。他說，卓堅持身為黨主席必須捍衛黨的典章制度，包括總統提名制度與民調辦法，就像當總統的人必須宣示「余必遵守憲法...」一樣，不能違法亂紀。

游盈隆表示，第二，相對於卓榮泰堅持法治、捍衛體制，英派代表和中執委展現出沒有底限的厚顏無恥，也是前無古人，後無來者。

第三，游盈隆說，賴清德昨天提出的善意折衷辦法，如果他和蔡兩人和韓國瑜比，若蔡與他都贏或都輸韓，他願支持蔡參選；如果他贏韓，而蔡輸韓，由他代表民進黨參選並希望蔡支持他。不過游認為，賴清德想表現一種善意，一種君子風度，但那種賭法其實是一種豪賭。根據賴的提議，即便對比之下，賴仍領先蔡8.2趴，賴也要禮讓蔡參選，游認為實在沒道理。

第四，游盈隆說，不管是殘局、亂局或無言的結局，最後還是要有解決之道。做為一個曾經親身參與過2011那一場民進黨總統初選大戰幕後工作的人，他充分瞭解當初整個民調辦法的縝密設計。

游盈隆表示，解決之道，現行民調辦法就有，民進黨中央和蔡賴雙方只要平心靜氣的再好好看看該民調辦法，尤其是第七條，一切答案都在裡面，一切爭議都可平息。回歸體制，堅持法治，拒絕人治，相信民主，才是正本清源之計。