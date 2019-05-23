財經專家謝金河看「台商回流」：台灣又在一次關鍵轉捩點上

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導) 在美中貿易戰火下，許多台商正加緊部署，要把廠房搬離中國。財信傳媒董事長謝金河今(23)日在臉書PO文指出「台灣又在一次關鍵的轉捩點上！」

PO文指出，經濟部長沈榮津不斷更新台商回台投資的金額，他相信5000億的目標不難達成，但這些回台的資金何處去？影響未來產業發展布局很大，值得好好妥善規劃與運用。

謝金河說，前一波台商回流在2008年，因為遺贈稅大幅調降，台商回流炒房，造成房價大漲，逼得年輕人走上街頭。這回美中貿易戰造成的資金回流，牽動的是未來10年，20年的產業布局。台灣要迎接的是未來產業，這包括資安產業，像安全監控，雲端伺服器等一定要在台灣生產。

其次他認為要全面提升Made in Taiwan的形象與價值，亦即利用這次機會，讓台灣製造的形象全程提升，並區隔非台灣製造的產品，「這是台灣擺脫廉價製造的一次好機會！」

三是投資未來，如果能將資金完全導入政府鼓勵的五加二產業，這是一次最好的機會。如果資金拿去炒房，除了炒高房價，只會譲有錢人享受房價增值利益，未來必須讓資金投入生產製造部門，用資金去創造新價值。

根據經濟部官網，五加二產業創新計畫包括：「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」。

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