洗腎病友多喝香菜水可顧腎？醫師：恐加重腎臟負擔

（台灣英文新聞／生活組 綜合整理）台灣有洗腎王國之稱，洗腎人口逾8萬人之多，為了延緩腎臟功能衰竭，到處尋求民間的患者不在少數，網路流傳「喝香菜水可幫助排毒，甚至不用洗腎」，讓許多患者躍躍欲試，但醫師警告，香菜含有大量鉀離子，若大量食用香菜水，恐更加重腎臟負擔，嚴重者更可能面臨肺水腫、心律不整等急症，不可不慎。

亞洲大學附屬醫院血液透析室主任醫師林崇智和腎臟病衛教師賴佳汶表示，臨床上經常遇到洗腎病友，希望透過飲食保護腎臟，便四處蒐集資料，其中就有不少患者以為喝香菜水可讓腎毒素下降，因此提醒患者，誤信偏方恐適得其反，更可能增加治療上的困難。

林崇智醫師指出，香菜富含大量維生素、礦物質等，可促進消化、利尿，對於沒有腎臟疾病的民眾來說，香菜不失為排毒的好幫手；但香菜中含有大量鉀離子，而慢性腎臟病患飲食原則需要「限鉀」，若鉀離子長期累積於體內，恐因高血鉀導致心律不整、呼吸衰竭等，造成生命危險。

衛教師賴佳汶則強調，因有實驗證實香菜具吸附鉛與鎳的能力，若種植香菜的土壤受到上述重金屬汙染，則腎臟病友喝下大量香菜水，恐使重金屬沉積於體內；此外，為了避免菜蟲影響香菜收成，部分農戶使用氮肥栽種，但氮肥富含硝酸鹽，亦會增加腎臟負擔，故對腎功能已經亮紅燈的民眾來說，食用香菜水恐適得其反。

林崇智也提醒，慢性腎臟病患者的腎功能若受損將是不可逆，一旦洗腎就得終身洗腎，為了避免病情惡化，應配合醫囑調整飲食及用藥習慣，此外，千萬不要誤信偏方和食用香菜等「地雷食物」，才能避免病情惡化。