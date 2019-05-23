美參議院通過法案　要求國務卿擬策略助台參與WHA

（台灣英文新聞／鄧佩儒 台北報導）美國聯邦參議院外交委員會昨（22）日以口頭表決方式無異議通過支持台灣參與世界衛生組織法案，要求美國國務卿研擬策略，協助台灣重獲世衛組織觀察員身分，參與世界衛生大會。

這項由參議院台灣連線（Senate Taiwan Caucus）共同主席殷荷菲（James Inhofe）及梅南德茲（Robert Menendez）在1月29日提出的法案（S.249），於昨日在參院外交委員會一致表決通過。而早在1月22日，眾議院即已通過支持台灣以觀察員身分參與世衛組織的法案（H.R.353）。

對此，外交部發言人李憲章今（23）日表示，美國參眾兩院接連聯通過相關法案，展現國會不分黨派對我國參與國際組織的強勁支持。

李憲章指出，台灣雖然在爭取參與今年世衛大會（WHA）面臨艱難的挑戰，但感謝美國堅定不移的支持力挺，尤其積極邀集理念相近國家為我發聲，外交部感謝美國政府、國會乃至人民對於台灣參與世衛組織（WHO）的支持與協助。

參院通過的法案要求美國國務卿必須研擬協助台灣重獲世衛組織觀察員地位的策略，並要求國務院在年度報告中，說明台灣參與世衛大會的情況，倘若台灣仍未能獲邀參與世衛大會，國務院也必須有所說明。

法案也指出，自總統蔡英文於2016年上任後，中國便持續限制台灣參與國際社會，2016年世衛大會在最後一刻才向台灣寄出邀請函，而2017年起，台灣便未再獲得世衛大會的邀請。