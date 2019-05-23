警證實假韓粉來自中國　網酸：發現是藍營自己人

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 中國操控網軍擾亂台灣社會的傳言時有所聞，《自由》22日報導稱，警方調查過去曾遭「韓粉」網路攻擊的名嘴或立委等人，「發現這些留言者最起先的IP位置都來自中國」。

過去國民黨往往痛罵這些是假韓粉，更嗆是民進黨支持者反串，如今警方調查出來以後，許多網友不禁酸藍營人士「怎麼不說話...忽然安靜到覺得台灣沒有國民黨...」。

報導稱警政署調查名嘴黃光芹、立委蔣萬安等遭網路留言恐嚇的多起案件，發現這些用戶不管經由跳板刻意將IP位置偽裝成在台灣或東南亞，但「最初上網位置」竟全來自中國。

疑似中國網軍透過VPN「翻牆」，到境外IP申請臉書及YouTube帳號，假裝是台灣的「韓粉」或「韓黑」在網路上人身攻擊，甚至是死亡威脅，挑撥分化台灣民心意圖明顯。 (自由時報)

喊出「國民黨不倒，台灣會先倒 」口號的部落客臉書粉專「打馬悍將粉絲團」22日PO文則表示，過去只要有類似事件發生，國民黨便有人指這些「假韓粉」是民進黨人士反串，「怎麼發現假韓粉背後是中國，國民黨忽然就安靜了...」。

網友紛紛留言說，「原來都是自己人 中國人不打中國人 哈哈哈 這就是國民黨」、「國共和解了！」