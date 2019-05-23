約旦動物庇護所 戰區動物安置天堂

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）國外一動保組織前往伊拉克、敘利亞、加薩走廊等衝突嚴重地區，營救超過20隻動物，安置在約旦一間專門的避難中心，協助牠們找回自信。

法文版《哈芬登郵報(Huffington Post)》報導，約旦Al Ma'wa自然與野生動物保護區(Al Ma'wa for Nature and Wildlife)收容了4隻棕熊、8隻公獅、12隻母獅和2隻孟加拉虎。當中還有Sokkar和Loz二隻棕熊，是原先生活在敘利亞遭轟炸摧毀的阿勒普(Alep)市的動物園，並於2017年，在動保組織「四爪英國(Four Paws)」的協助之下，經由土耳其被送往約旦安置。

保護區的員工告訴《法新社》，一年多來，Sokkar和Loz每次只要聽到飛機的聲音，就會躲進柵欄裡。如今，牠們已無當初的驚惶，日子過得很快樂、喜歡玩耍，也很高興能看到遊客。

四爪英國到各地營救需要幫助的動物，這些被送往約旦的動物都曾經歷戰爭、走私、營養不良，或是曾生活在環境不佳的動物園。四爪英國的發言人Martin Bauer向《法新社》表示，大部分的動物都營養不良，缺乏治療，牠們形銷骨立、牙齒的狀況很糟糕。

除了給牠們適當的治療外，這間中心為了協助動物們恢復體力，還會搭配其他飲食，讓牠們獲取均衡營養，並透過遊戲的方式鼓勵牠們或是進行芳香療法等。約旦Al Ma'wa自然與野生動物保護區占地140公頃，開放遊客付費進場觀賞，但負責人表示，若是動物不想見人的話，會躲進森林裡。