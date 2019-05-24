〈時評〉韓國瑜面臨抉擇

最近一些民調顯示，國民黨總統初選之爭，鴻海董事長郭台銘聲勢看漲，甚至直逼高雄市長韓國瑜，這對韓國瑜來說，絕對是一大警訊，他必須在高雄市長和總統大位之間二擇一，否則，極可能賠了夫人又折兵，屆時兩頭空。

根據國民黨初步規畫，包括郭台銘、韓國瑜、新北市前市長朱立倫、立法院前院長王金平和孫文學校總校長張亞中，都要納入民調對象，原本韓國瑜一枝獨秀的態勢，在郭台銘積極努力下，已經不讓韓國瑜專美於前。

韓國瑜近來聲勢下挫，有三大主因，其一是他表態時間拖得太長，造成不少人對他失去新鮮感、以及全力支持的心態，加上他有意參選的內容，遭到國民黨人不少人解讀，是希望國民黨直接徵召；其次，韓國瑜在高雄市議會的備詢表現，成為各界討論焦點，讓各界愈來愈看清楚韓國瑋的各個面貌；最後，是他對高雄市民交待的方式，是選上總統後不會離開高雄，卻又是一張難以兌現的支票。

相形之下，郭台銘為了威斯康辛州的投資案，前往美國直接進入白宮，甚至是帶著國旗帽和川普總統會面，對他個人身價、氣勢都有拉抬作用，也讓外界充分感受到他的決心和毅力，不像韓國瑜仍是政治人物，予人太多政治操作與計算的形象。

韓國瑜的聲勢要止跌回穩，必須跳脫以往框架，必須給人直攻總統位置的那股銳不可擋決心，否則，只是被動期待黃袍加身，選民大可不必再等待他參選。只不過，要展現這個氣魄，韓國瑜現在就要辭去高雄市長，若是瞻前顧後，帶職角逐國民黨提名，恐怕很難在最後關頭勝出，因為光是國民黨其他參選人就會圍剿這個議題，更遑論要與郭台銘要卸下鴻海董座大位相比擬。

而且，就算到了正式大選開打，韓國瑜也得辭去高雄市長，那時候辭、不如現在馬上辭，才有機會在國民黨內脫穎而出。

韓國瑜也可換另一個方向想，成功不必在我，他若能審時度勢，力拱郭台銘或其他國民黨參選人挺進總統府，就可直接和高雄市民做出具體承諾，不必辭去市長一職。

但政治人物往往想要進可攻、退可守，所以算計太多，導致機會不斷流失，一旦誤判情勢，將得不償失，韓國瑜若近期內不做出決定，只會繼續進退維谷，陷自己於不利的處境中。